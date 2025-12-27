Desde mayo de 2003, la Comisión Europea ha estado recopilando información cuantitativa directa sobre las valoraciones de los consumidores y las expectativas de inflación en la zona euro, la Unión Europea (UE) y los países candidatos, usando como herramienta su encuesta de consumidores. Se trata de las opiniones de los consumidores sobre la inflación, relevantes no solo para fines políticos, sino también porque los posibles valores de inflación están disponibles antes y porque ofrecen información sobre las expectativas de los agentes económicos. El índice normal de precios al consumidor mide solo la inflación actual, no las futuras. Si bien los datos sobre las estimaciones subjetivas de los más de 40,000 consumidores seleccionados al azar están sesgados según la educación, la edad, los ingresos, la región y el género, este error puede corregirse en cierta medida de forma matemática, lo que hace que los datos de la encuesta sean indispensables para monitorear la economía en la UE y las perspectivas económicas de la Unión Económica y Monetaria y el desarrollo económico de los países candidatos. Son usados para realizar previsiones económicas semestrales y para analizar los desarrollos cíclicos (por ejemplo, la identificación de puntos de inflexión) por parte de varios servicios diferentes de la Comisión, incluidos el BCE y la OCDE.

Las encuestas se recopilan en la primera mitad del mes y se publican el último día del mes. Las posibles respuestas se limitan a 6 respuestas a preguntas sobre la evolución actual y prevista de los precios: fuerte, moderada o ligeramente ascendente, constante, descendente o no sabe.

El impacto de las cifras publicadas depende enormemente del entorno económico actual. Una inflación demasiado alta podría inducir al BCE a aumentar las tasas de interés, lo que a su vez podría provocar un crecimiento de la divisa. Sin embargo, en tiempos económicos difíciles, el aumento de la inflación podría acentuar aún más la recesión, lo que haría descender las cotizaciones de la divisa.

Gráfico de los últimos valores: