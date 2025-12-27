CalendarioSecciones

Expectativas de Precios al Consumidor de la Unión Europea (European Union Consumer Price Expectations)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Comisión Europea (European Commission)
Sector:
Consumidor
Alta 23.1 21.9
21.9
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
22.2
23.1
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Desde mayo de 2003, la Comisión Europea ha estado recopilando información cuantitativa directa sobre las valoraciones de los consumidores y las expectativas de inflación en la zona euro, la Unión Europea (UE) y los países candidatos, usando como herramienta su encuesta de consumidores. Se trata de las opiniones de los consumidores sobre la inflación, relevantes no solo para fines políticos, sino también porque los posibles valores de inflación están disponibles antes y porque ofrecen información sobre las expectativas de los agentes económicos. El índice normal de precios al consumidor mide solo la inflación actual, no las futuras. Si bien los datos sobre las estimaciones subjetivas de los más de 40,000 consumidores seleccionados al azar están sesgados según la educación, la edad, los ingresos, la región y el género, este error puede corregirse en cierta medida de forma matemática, lo que hace que los datos de la encuesta sean indispensables para monitorear la economía en la UE y las perspectivas económicas de la Unión Económica y Monetaria y el desarrollo económico de los países candidatos. Son usados para realizar previsiones económicas semestrales y para analizar los desarrollos cíclicos (por ejemplo, la identificación de puntos de inflexión) por parte de varios servicios diferentes de la Comisión, incluidos el BCE y la OCDE.

Las encuestas se recopilan en la primera mitad del mes y se publican el último día del mes. Las posibles respuestas se limitan a 6 respuestas a preguntas sobre la evolución actual y prevista de los precios: fuerte, moderada o ligeramente ascendente, constante, descendente o no sabe.

El impacto de las cifras publicadas depende enormemente del entorno económico actual. Una inflación demasiado alta podría inducir al BCE a aumentar las tasas de interés, lo que a su vez podría provocar un crecimiento de la divisa. Sin embargo, en tiempos económicos difíciles, el aumento de la inflación podría acentuar aún más la recesión, lo que haría descender las cotizaciones de la divisa.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Expectativas de Precios al Consumidor de la Unión Europea (European Union Consumer Price Expectations)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
23.1
21.9
21.9
oct 2025
21.9
25.4
24.0
sept 2025
24.0
18.9
25.8
ago 2025
25.9
33.1
25.1
jul 2025
25.1
18.0
21.3
jun 2025
21.2
17.0
23.6
may 2025
23.6
34.2
29.4
abr 2025
29.6
26.4
24.5
mar 2025
24.4
24.2
21.4
feb 2025
21.1
21.2
20.2
ene 2025
20.2
17.8
21.2
dic 2024
21.0
15.7
17.8
nov 2024
17.7
12.1
13.5
oct 2024
13.3
11.7
11.0
sept 2024
10.9
11.9
11.3
ago 2024
11.3
12.2
11.3
jul 2024
11.2
14.4
13.1
jun 2024
13.1
16.1
12.5
may 2024
12.5
10.3
11.6
abr 2024
11.6
8.2
12.3
mar 2024
12.3
15.3
15.4
feb 2024
15.5
14.7
12.0
ene 2024
11.9
15.0
10.5
dic 2023
10.5
18.0
9.3
nov 2023
9.3
16.8
11.3
oct 2023
11.4
14.2
12.0
sept 2023
12.0
10.4
9.1
ago 2023
9.0
8.6
4.9
jul 2023
4.8
9.8
6.0
jun 2023
6.1
11.6
12.1
may 2023
12.2
11.9
15.0
abr 2023
15.1
12.4
18.8
mar 2023
18.9
13.2
17.7
feb 2023
17.7
17.4
17.8
ene 2023
17.7
24.5
23.2
dic 2022
23.7
30.4
29.9
nov 2022
30.1
34.6
37.3
oct 2022
37.4
36.9
41.2
sept 2022
41.3
39.0
37.0
ago 2022
36.8
43.8
42.7
jul 2022
42.8
45.4
42.6
jun 2022
42.6
49.5
45.5
may 2022
45.6
57.0
50.0
abr 2022
50.0
66.7
62.9
mar 2022
59.8
39.1
37.7
feb 2022
37.7
35.0
38.4
ene 2022
38.4
33.2
36.6
dic 2021
36.6
42.3
39.3
nov 2021
39.3
40.3
40.0
oct 2021
40.0
31.8
33.1
