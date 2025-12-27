Calendario económico
Expectativas de Precios al Consumidor de la Unión Europea (European Union Consumer Price Expectations)
|Alta
|23.1
|21.9
|
21.9
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|22.2
|
23.1
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Desde mayo de 2003, la Comisión Europea ha estado recopilando información cuantitativa directa sobre las valoraciones de los consumidores y las expectativas de inflación en la zona euro, la Unión Europea (UE) y los países candidatos, usando como herramienta su encuesta de consumidores. Se trata de las opiniones de los consumidores sobre la inflación, relevantes no solo para fines políticos, sino también porque los posibles valores de inflación están disponibles antes y porque ofrecen información sobre las expectativas de los agentes económicos. El índice normal de precios al consumidor mide solo la inflación actual, no las futuras. Si bien los datos sobre las estimaciones subjetivas de los más de 40,000 consumidores seleccionados al azar están sesgados según la educación, la edad, los ingresos, la región y el género, este error puede corregirse en cierta medida de forma matemática, lo que hace que los datos de la encuesta sean indispensables para monitorear la economía en la UE y las perspectivas económicas de la Unión Económica y Monetaria y el desarrollo económico de los países candidatos. Son usados para realizar previsiones económicas semestrales y para analizar los desarrollos cíclicos (por ejemplo, la identificación de puntos de inflexión) por parte de varios servicios diferentes de la Comisión, incluidos el BCE y la OCDE.
Las encuestas se recopilan en la primera mitad del mes y se publican el último día del mes. Las posibles respuestas se limitan a 6 respuestas a preguntas sobre la evolución actual y prevista de los precios: fuerte, moderada o ligeramente ascendente, constante, descendente o no sabe.
El impacto de las cifras publicadas depende enormemente del entorno económico actual. Una inflación demasiado alta podría inducir al BCE a aumentar las tasas de interés, lo que a su vez podría provocar un crecimiento de la divisa. Sin embargo, en tiempos económicos difíciles, el aumento de la inflación podría acentuar aún más la recesión, lo que haría descender las cotizaciones de la divisa.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Expectativas de Precios al Consumidor de la Unión Europea (European Union Consumer Price Expectations)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress