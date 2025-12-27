Con la facilidad marginal de crédito, los bancos centrales ofrecen liquidez a un día para activos seleccionables a los bancos nacionales que cumplen ciertos criterios de elegibilidad a nivel nacional y de la UE. Los activos elegibles son instrumentos de deuda comercializables y activos que son de particular relevancia para los mercados financieros nacionales y los sistemas bancarios y para los cuales existen ciertos criterios de elegibilidad, según los criterios del BCE.

Los bancos pueden transferir los activos por el tiempo que les pertenece al banco central a cambio de dinero, que luego se vuelve a transferir, o recibir el dinero en forma de crédito garantizado durante la noche. Por consiguiente, la madurez es siempre de un día hábil.

El interés a pagar se basa en una tasa establecida de antemano por el BCE, que se decide cada seis semanas. El BCE también puede cambiar o incluso suspender el acceso en cualquier momento, en función de los objetivos perseguidos y sus consideraciones generales sobre política monetaria.

El BCE también ofrece otros dos instrumentos de gestión de liquidez para los bancos, y decide las tasas de interés que se aplicarán: las principales operaciones de refinanciación, es decir, los préstamos a una semana del BCE a los bancos, y la facilidad de depósito, es decir, el dinero que los bancos pueden depositar durante la noche con el BCE.

En general, se supone que bajar la tasa de interés estimulará la economía y el EUR.

Gráfico de los últimos valores: