La Rueda de Prensa del Banco Central Europeo (BCE) sobre Política Monetaria tiene lugar después de la reunión del Banco Central Europeo, durante la cual se analizan la tasa de interés y la política monetaria. El regulador la celebra cada seis semanas.

Normalmente, el presidente del BCE es el encargado de dar la rueda de prensa. Primero, el Presidente lee una declaración con una breve descripción de las condiciones financieras y económicas actuales en la zona del euro; a continuación, anuncia la tasa de interés a corto plazo y adopta medidas sobre política monetaria. Finalmente, tiene lugar una breve sesión de preguntas y respuestas.

Ahora, las transmisiones por Internet de las conferencias de prensa también se publican en el canal oficial de YouTube del BCE.

Las conferencias de prensa del BCE suelen ser esperadas por economistas y analistas de todo el mundo. El comportamiento del euro depende de la decisión tomada por el regulador. Asimismo, los comentarios del presidente del BCE sobre la tasa de interés pueden influir en la volatilidad del euro. Si los comentarios del Presidente sugieren que el BCE podría ajustar la política monetaria en el futuro, esto se verá como positivo para el euro. Si tanto la decisión del presidente del BCE como la declaración del mismo se encuentran dentro de los rangos esperados, la conferencia de prensa tendrá un serio impacto en los mercados de divisas.