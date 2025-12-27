Calendario económico
Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre el tipo de interés (European Central Bank (ECB) Interest Rate Decision)
|Alta
|2.15%
|
2.15%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
2.15%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la Tasa de Interés la toma el Consejo de Gobierno del BCE cada seis semanas durante una reunión sobre política monetaria, y se anuncia inmediatamente después de la reunión. Se trata de uno de los eventos macroeconómicos más importantes en la zona euro, que puede afectar las cotizaciones del euro.
Junto con la tasa de instalaciones de depósito, las tasas de interés claves del BCE también incluyen la tasa de operaciones principales de refinanciación y la tasa de facilidad marginal de crédito. La tasa de refinanciación proporciona la mayor parte de la liquidez al sistema financiero de la eurozona y afecta a la actividad crediticia en la región. Representa la tasa de interés más baja posible que los bancos indican en las ofertas de liquidez en las licitaciones del BCE. El BCE proporciona liquidez con una tasa de refinanciación fija a través de dichas licitaciones.
El BCE toma la decisión sobre las tasa de refinanciación dependiendo de las perspectivas inflacionarias y el crecimiento económico. Cuanto menor sea la tasa, más barato será para los bancos comerciales pedir prestado dinero al BCE, por lo que las tasas de los préstamos de consumo y comerciales son más bajas. Por lo tanto, la reducción de la tasa de refinanciación abarata el euro y acelera los procesos de inflación, obstaculizando la liquidez del sistema bancario.
La bajada de la tasa de interés por parte del ECB se considera negativa para el euro. Si el BCE aumenta la tasa de refinanciación, las cotizaciones del euro crecen.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre el tipo de interés (European Central Bank (ECB) Interest Rate Decision)".
