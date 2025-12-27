Índice del Clima Empresarial (ICE) evalúa cada mes las condiciones de desarrollo del sector manufacturero en la zona euro. El indicador se basa en el análisis de los factores que involucran las encuestas realizadas entre los principales representantes de la industria. El tamaño de la muestra para la eurozona es de aproximadamente 20 mil empresas que representan todos los sectores de la industria manufacturera de la zona euro. El número de empresas por país se elige de acuerdo con la contribución del país en particular a la economía de la zona euro.

A diferencia del Índice de Confianza en la Industria, que se calcula usando tres valores, este se calcula utilizando cinco variables. El cálculo incluye los resultados de una encuesta sobre los volúmenes de producción, el número de nuevos pedidos para el consumo interno y la exportación, los inventarios de los últimos tres meses y las perspectivas para los volúmenes de producción.

Los encuestados dan una evaluación cualitativa de las variables anteriores: si la situación ha mejorado, se ha deteriorado o no ha cambiado.

El Índice de Confianza en la Industria es un indicador del desarrollo del sector manufacturero de la eurozona. Debido a su naturaleza general, muestra una situación relativa de las condiciones empresariales en la zona euro. Los economistas lo consideran uno de los indicadores compuestos del desarrollo económico. El crecimiento del índice es el principal indicador de la capacidad de producción. Los inversores interpretan el crecimiento del índice como una señal para aumentar la inversión. Los cambios en los índices generalmente tienen un efecto débil y a corto plazo en las cotizaciones del euro. Sin embargo, los movimientos bruscos en el gráfico del índice generalmente se consideran un indicador serio de que las condiciones económicas son inestables.

Gráfico de los últimos valores: