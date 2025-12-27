El Índice de Confianza Económica en la Unión Europea del ZEW es calculado mensualmente por el Centro de Investigación Económica Europea (Mannheim, Alemania) usando las encuestas realizadas hasta a 350 analistas de bancos, compañías de seguros y departamentos financieros de corporaciones.

Los expertos expresan su opinión sobre las condiciones económicas actuales y las expectativas a seis meses sobre dichas condiciones económicas, las tasas de inflación, las tasas de interés a corto y largo plazo, las bolsas, los tipos de cambio del euro frente a otras divisas importantes y los precios del petróleo. Las preguntas se refieren por separado a la situación en Alemania, Francia, Italia y la zona euro en general. El indicador también se calcula para los EE.UU., Japón y el Reino Unido.

Los encuestados dan una valoración cualitativa en lugar de cuantitativa, es decir, si el parámetro podría aumentar, disminuir o permanecer sin cambios. El índice se calcula como la diferencia entre los pronósticos positivos y negativos. Por ejemplo, si el 30% de los participantes espera que la situación económica mejore, y el 40% espera que empeore, el Índice de Confianza Económica del ZEW tomaría un valor de -10. Un valor positivo conlleva que la proporción de optimistas es mayor que la proporción de pesimistas, y viceversa.

El índice refleja el sentimiento de los inversores institucionales. El crecimiento del índice denota expectativas favorables. Esto le permite pronosticar el crecimiento de las inversiones realizadas en la economía de la zona euro. Esto puede afectar positivamente a las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: