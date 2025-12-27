CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Confianza Económica en la Unión Europea del ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Centro para la Investigación Económica Europea (Centre for European Economic Research)
Sector:
Negocios
Media 33.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
16.0
33.7
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Confianza Económica en la Unión Europea del ZEW es calculado mensualmente por el Centro de Investigación Económica Europea (Mannheim, Alemania) usando las encuestas realizadas hasta a 350 analistas de bancos, compañías de seguros y departamentos financieros de corporaciones.

Los expertos expresan su opinión sobre las condiciones económicas actuales y las expectativas a seis meses sobre dichas condiciones económicas, las tasas de inflación, las tasas de interés a corto y largo plazo, las bolsas, los tipos de cambio del euro frente a otras divisas importantes y los precios del petróleo. Las preguntas se refieren por separado a la situación en Alemania, Francia, Italia y la zona euro en general. El indicador también se calcula para los EE.UU., Japón y el Reino Unido.

Los encuestados dan una valoración cualitativa en lugar de cuantitativa, es decir, si el parámetro podría aumentar, disminuir o permanecer sin cambios. El índice se calcula como la diferencia entre los pronósticos positivos y negativos. Por ejemplo, si el 30% de los participantes espera que la situación económica mejore, y el 40% espera que empeore, el Índice de Confianza Económica del ZEW tomaría un valor de -10. Un valor positivo conlleva que la proporción de optimistas es mayor que la proporción de pesimistas, y viceversa.

El índice refleja el sentimiento de los inversores institucionales. El crecimiento del índice denota expectativas favorables. Esto le permite pronosticar el crecimiento de las inversiones realizadas en la economía de la zona euro. Esto puede afectar positivamente a las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza Económica en la Unión Europea del ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
33.7
nov 2025
N/D
16.2
22.7
oct 2025
22.7
16.5
26.1
sept 2025
26.1
17.6
25.1
ago 2025
25.1
18.3
36.1
jul 2025
36.1
16.4
35.3
jun 2025
35.3
16.6
11.6
may 2025
11.6
0.7
-18.5
abr 2025
-18.5
27.1
39.8
mar 2025
39.8
36.1
24.2
feb 2025
24.2
-5.3
18.0
ene 2025
18.0
39.0
17.0
dic 2024
17.0
-15.9
12.5
nov 2024
12.5
31.3
20.1
oct 2024
20.1
21.3
9.3
sept 2024
9.3
7.5
17.9
ago 2024
17.9
41.1
43.7
jul 2024
43.7
49.5
51.3
jun 2024
51.3
49.2
47.0
may 2024
47.0
-0.8
43.9
abr 2024
43.9
6.0
33.5
mar 2024
33.5
25.0
feb 2024
25.0
22.7
ene 2024
22.7
23.0
dic 2023
23.0
8.0
13.8
nov 2023
13.8
-3.3
2.3
oct 2023
2.3
-7.2
-8.9
sept 2023
-8.9
-8.8
-5.5
ago 2023
-5.5
-11.1
-12.2
jul 2023
-12.2
-9.7
-10.0
jun 2023
-10.0
-1.5
-9.4
may 2023
-9.4
8.2
6.4
abr 2023
6.4
19.8
10.0
mar 2023
10.0
23.2
29.7
feb 2023
29.7
-29.7
16.7
ene 2023
16.7
-61.5
-23.6
dic 2022
-23.6
-67.2
-38.7
nov 2022
-38.7
-67.0
-59.7
oct 2022
-59.7
-60.6
-60.7
sept 2022
-60.7
-52.0
-54.9
ago 2022
-54.9
-42.5
-51.1
jul 2022
-51.1
-32.8
-28.0
jun 2022
-28.0
-24.3
-29.5
may 2022
-29.5
-41.0
-43.0
abr 2022
-43.0
0.2
-38.7
mar 2022
-38.7
49.3
48.6
feb 2022
48.6
38.4
49.4
ene 2022
49.4
26.4
26.8
dic 2021
26.8
23.5
25.9
nov 2021
25.9
26.1
21.0
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración