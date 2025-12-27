Calendario económico
Producción industrial en la Unión Europea m/m (European Union Industrial Production m/m)
|Media
|0.8%
|0.1%
|
0.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.3%
|
0.8%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Producción Industrial m/m mide el volumen de los bienes manufacturados y la actividad del sector industrial en el mes dado en comparación con el anterior. Las tasas de crecimiento con respecto al mes anterior se basan en parámetros ajustados estacionalmente. El cálculo del índice incluye la industria manufacturera, la minería y los servicios públicos. La construcción no está incluida.
El índice refleja el cambio del valor añadido en diferentes industrias. Esto significa que los precios recibidos por las empresas en diferentes etapas de producción deben deducirse del precio bruto para evitar el doble conteo de la producción. En la práctica, los datos sobre la producción se recopilan a partir de diversas fuentes, incluidos el volumen de negocios deflectado, los datos de producción física, el consumo intermedio de materias primas y energía, la entrada de mano de obra, etcétera. Muy a menudo, el cálculo del índice básico se basa en el valor bruto de la producción.
El índice toma como referencia la base de 2010, donde el Índice de Producción Industrial para 2010 se establece en 100. El Índice de Producción Industrial es uno de los indicadores más importantes de las estadísticas económicas a corto plazo para la zona euro. Los analistas lo usan para valorar los cambios tempranos en el desarrollo económico, así como para pronosticar el PIB de la eurozona.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción industrial en la Unión Europea m/m (European Union Industrial Production m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
