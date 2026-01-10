El Nivel de Empleo muestra el número de personas empleadas en la Unión Europea. Los empleados se definen como personas mayores de 15 años que han trabajado en un empleo remunerado durante al menos una hora en la semana anterior, así como aquellos que tenían trabajo pero estaban ausentes por enfermedad, vacaciones, huelgas, etc. La Eurostat publica información sobre el empleo trimestralmente y anualmente.

El indicador se calcula usando como base la Encuesta de Población Activa de la UE. La encuesta se realiza para hogares privados, excluyendo los hogares colectivos, tales como hogares de cuidado a largo plazo, pensiones, residencias de ancianos, etc. El principal objetivo de la encuesta es clasificar a la población en tres grupos mutuamente excluyentes: población empleada, desempleada y económicamente inactiva (estudiantes, jubilados y amas de casa).

Además de estadísticas sobre el nivel general de empleo y la tasa de empleo, la Eurostat publica estadísticas laborales aparte para hombres y mujeres, y también por edad.

Un cambio en el nivel de empleo afecta directamente a los ingresos de los hogares y, en consecuencia, al poder adquisitivo de la población. Por consiguiente, si los valores del indicador son superiores a lo esperado, esto se considerá positivo para las cotizaciones del euro.

