Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor en la Unión Europea, excl. el tabaco a/a (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco y/y)
|Baja
|2.1%
|2.0%
|
2.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.0%
|
2.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) excl. Tabaco m/m muestra el cambio en los precios de bienes y servicios en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El IPC se calcula por separado para cada estado en la zona euro. Luego, los datos obtenidos se compilan en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada.
El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de bienes y servicios. La cesta de cálculo del índice incluye 12 categorías principales de bienes y servicios: alimentos, alcohol, ropa, vivienda, servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, educación, hoteles y restaurantes, y "miscelánea".
Los bienes y servicios que no forman parte gastos del hogar del consumidor final de se excluyen del cálculo. El cálculo no incluye algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como juegos de azar, alquiler imputado de viviendas, seguros de vida, seguros estatales de salud, servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etcétera.
El Índice de Precios al Consumidor, al igual que la inflación en la zona euro, mide la estabilidad de los precios, utilizada por el Consejo de Gobierno del BCE para evaluar la eficacia de la política monetaria. El crecimiento del IPC frente a una inflación insuficiente se considera positivo para las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor en la Unión Europea, excl. el tabaco a/a (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
