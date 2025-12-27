Calendario económico
Índice de Coste Laboral en la Unión Europea (European Union Labour Cost Index)
|Baja
|3.3%
|3.3%
|
3.9%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Costes Laborales a/a refleja el cambio en los costes laborales por hora pagados por los empleadores, para el trimestre dado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El índice se calcula en términos nominales y no se ajusta según la inflación. Se calcula como la relación entre el coste laboral de un solo empleado y la productividad laboral (definida como el PIB por cada persona empleada).
El índice incluye los salarios regulares y otros gastos relacionados con los empleados. Los gastos salariales incluyen: salarios directos, bonificaciones y subsidios (tanto en términos monetarios como físicos), días de vacaciones no utilizados, costes en especie (comidas, té, combustible, coche de empresa). Otros gastos abarcan las contribuciones sociales de los empleadores, los impuestos sobre el empleo, los pagos por discapacidad, los pagos de pensiones, etcétera.
Los costes laborales no incluyen los costes de capacitación vocacional, los gastos en ropa de trabajo y herramientas, ni los costes de contratación.
El cálculo del índice se basa en los datos administrativos agregados y la información procedente de encuestas realizadas a empleadores en la eurozona. Adicionalmente, se utilizan procedimientos para la evaluación estadística. El peso de un Estado Miembro individual en el cálculo del índice se define según su implicación en los costes laborales en relación con el resto de los Estados Miembros de la zona euro.
El indicador permite valorar la inflación y pronosticar el crecimiento en el gasto del consumidor. Los costes laborales constituyen un indicador potencial importante de la inflación. El indicador es monitoreado intensamente por los economistas, ya que se utiliza en la preparación de la política monetaria de la eurozona. También resulta vital en el análisis económico. El crecimiento de los costes laborales puede considerarse positivo para las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Coste Laboral en la Unión Europea (European Union Labour Cost Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
