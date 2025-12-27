La masa monetaria es una de las variables más importantes de una economía. Aunque no existe una definición uniforme, siempre se clasifica según la disponibilidad y la siguiente categoría superior incluye todas las categorías inferiores. El BCE define la primera categoría de agregados monetarios, M0, como la moneda circulante, es decir, monedas y billetes; M1 como M0 más los fondos en las cuentas corrientes (pagaderas a la vista); M2 como M1 más los depósitos a plazo fijo de hasta 2 años y los depósitos de ahorro canjeable con previo aviso a un máximo de 3 meses; finalmente, define M3 como M2 más las acciones en fondos del mercado monetario o los valores y acuerdos de recompra y valores de deuda con un vencimiento de hasta 2 años. De estos diferentes agregados monetarios, el M3 es el más importante, ya que es el más estable. Si, por ejemplo, solo cambia la tasa de interés de ahorro, M1 y M2 serán redistribuidos, pero M3 permanecerá constante.

En general, se supone que existe una relación positiva entre el crecimiento de la masa monetaria M3 y el de la inflación, el crecimiento económico y los ingresos. Esto significa que una masa monetaria M3 insuficiente influye negativamente en las otras tres variables económicas. Por consiguiente, un aumento en M3 debería influir positivamente en la divisa, ya que los ingresos y la inflación también aumentarán como resultado.

Gráfico de los últimos valores: