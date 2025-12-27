Calendario económico
Masa Monetaria M3 del Banco Central Europeo (BCE) a/a (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)
|Baja
|N/D
|2.6%
|
2.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La masa monetaria es una de las variables más importantes de una economía. Aunque no existe una definición uniforme, siempre se clasifica según la disponibilidad y la siguiente categoría superior incluye todas las categorías inferiores. El BCE define la primera categoría de agregados monetarios, M0, como la moneda circulante, es decir, monedas y billetes; M1 como M0 más los fondos en las cuentas corrientes (pagaderas a la vista); M2 como M1 más los depósitos a plazo fijo de hasta 2 años y los depósitos de ahorro canjeable con previo aviso a un máximo de 3 meses; finalmente, define M3 como M2 más las acciones en fondos del mercado monetario o los valores y acuerdos de recompra y valores de deuda con un vencimiento de hasta 2 años. De estos diferentes agregados monetarios, el M3 es el más importante, ya que es el más estable. Si, por ejemplo, solo cambia la tasa de interés de ahorro, M1 y M2 serán redistribuidos, pero M3 permanecerá constante.
En general, se supone que existe una relación positiva entre el crecimiento de la masa monetaria M3 y el de la inflación, el crecimiento económico y los ingresos. Esto significa que una masa monetaria M3 insuficiente influye negativamente en las otras tres variables económicas. Por consiguiente, un aumento en M3 debería influir positivamente en la divisa, ya que los ingresos y la inflación también aumentarán como resultado.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Masa Monetaria M3 del Banco Central Europeo (BCE) a/a (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress