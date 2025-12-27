Calendario económico
Préstamos del Sector Privado del Banco Central Europeo (BCE) a/a (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)
El nivel de nuevos préstamos bancarios a consumidores y empresas es un componente importante de uno de los objetivos de análisis del BCE, la inflación. Los nuevos préstamos ofrecen información adicional y diferente a la masa monetaria M3. Este indicador mide los nuevos préstamos otorgados por bancos a consumidores y empresas. No obstante, esto significa que el nivel de este valor está influido por los consumidores y las empresas y depende en gran medida de las circunstancias económicas de las partes respectivas: si el banco está preparado para conceder un préstamo y en qué términos; y si el cliente tiene un motivo de inversión y está preparado para aceptar el riesgo de un préstamo en los términos ofrecidos. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) puede controlar las tasas de interés y otras medidas, como el interés sobre la reserva mínima, a veces esto no ayuda a apalancar los préstamos, así como a la inflación.
Un aumento en este valor o un valor superior a lo esperado normalmente debería estimular la economía y el EUR.
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
