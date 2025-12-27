El nivel de nuevos préstamos bancarios a consumidores y empresas es un componente importante de uno de los objetivos de análisis del BCE, la inflación. Los nuevos préstamos ofrecen información adicional y diferente a la masa monetaria M3. Este indicador mide los nuevos préstamos otorgados por bancos a consumidores y empresas. No obstante, esto significa que el nivel de este valor está influido por los consumidores y las empresas y depende en gran medida de las circunstancias económicas de las partes respectivas: si el banco está preparado para conceder un préstamo y en qué términos; y si el cliente tiene un motivo de inversión y está preparado para aceptar el riesgo de un préstamo en los términos ofrecidos. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) puede controlar las tasas de interés y otras medidas, como el interés sobre la reserva mínima, a veces esto no ayuda a apalancar los préstamos, así como a la inflación.

Un aumento en este valor o un valor superior a lo esperado normalmente debería estimular la economía y el EUR.

Gráfico de los últimos valores: