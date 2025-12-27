La Producción de la Construcción m/m muestra el volumen de producción (en términos monetarios) y la actividad en el sector de la construcción de la zona euro para el mes dado en comparación con el mes anterior. El cálculo incluye la construcción en los sectores privados y en el sector de ingeniería civil (puentes, edificios públicos, etcétera). El indicador se basa en cifras ajustadas estacionalmente. Además, el valor se ajusta según la inflación.

Dado que el cálculo exacto del volumen de la construcción es problemático, el índice se mide en función de varios indicadores:

La productividad de las empresas de construcción (la opción preferida a la hora de reflejar los volúmenes de construcción)

La facturación de las empresas de construcción (el cálculo incluye las subvenciones, pero no incluye el IVA)

La participación de la fuerza laboral

Los materiales de construcción usados

La información administrativa, como los permisos de construcción expedidos

Aunque el papel relativo de la construcción en la actividad económica de Europa ha disminuido en los últimos años, la construcción sigue teniendo una gran importancia en la economía de los Estados Miembros. La producción de la construcción juega un papel principal en el PIB de la eurozona y se utiliza en la evaluación preliminar de la actividad económica de la eurozona, junto con el Índice de Producción Insdustrial. La producción de construcción también se puede interpretar como un indicador avanzado de la actividad en el mercado inmobiliario.

El aumento del indicador puede verse como positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: