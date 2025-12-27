CalendarioSecciones

Préstamos para Hogares del Banco Central Europeo (BCE) a/a (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Banco Central Europeo (European Central Bank)
Sector:
Dinero
Media N/D 2.6%
2.6%
Última versión
Anterior
Próxima versión
Anterior
Los Préstamos para Hogares del Banco Central Europeo (BCE) a/a muestra el cambio en las cantidades de los préstamos realizados a los hogares europeos para el periodo reportado, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El indicador es publicado por el Banco Central Europeo dos veces al año. Cada uno abarca los préstamos para los dos trimestres anteriores.

Los Préstamos para Hogares incluyen los préstamos para la compra de viviendas y los créditos de consumo. Además, también se incluyen los préstamos a empresarios privados no mostrados en los Préstamos a las Compañías no Financieras. El Índice de Préstamos para Hogares de la UE se compila a partir de los datos recopilados por cada país por separado. La información subyacente incluye los préstamos pendientes actuales, a los que no se aplica la armonización en los países europeos.

El indicador se calcula usando como base los datos ofrecidos por las instituciones financieras monetarias de la eurozona al BCE y la Encuesta de Préstamos Bancarios realizada por el BCE desde 2003. Asimismo, ofrece una panorámica de otro modo incomprensible sobre la oferta y la demanda de préstamos bancarios de empresas y hogares. Además del volumen real de préstamos, la encuesta abarca los términos de crédito, los estándares de aprobación de préstamos y el porcentaje de rechazos. Los datos recopilados se usan en varios procesos de toma de decisiones sobre medidas de política monetaria, especialmente en tiempos de crisis financiera.

Los datos sobre los préstamos suponen un indicador importante de la sostenibilidad de los hogares, por un lado, y muestran las políticas monetarias, por otro lado. El crecimiento de este valor o un valor por encima de las expectativas puede estimular la economía y el EUR. Por consiguiente, los valores inferiores a lo esperado se consideran negativos para la moneda europea.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Préstamos para Hogares del Banco Central Europeo (BCE) a/a (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
N/D
2.6%
2.6%
sept 2025
2.6%
2.6%
2.5%
ago 2025
2.5%
2.4%
2.4%
jul 2025
2.4%
2.3%
2.2%
jun 2025
2.2%
2.1%
2.0%
may 2025
2.0%
2.0%
1.9%
abr 2025
1.9%
1.8%
1.7%
mar 2025
1.7%
1.6%
1.5%
feb 2025
1.5%
1.3%
1.3%
ene 2025
1.3%
1.1%
1.1%
dic 2024
1.1%
0.9%
0.9%
nov 2024
0.9%
0.9%
0.8%
oct 2024
0.8%
0.9%
0.7%
sept 2024
0.7%
0.7%
0.6%
ago 2024
0.6%
0.6%
0.5%
jul 2024
0.5%
0.4%
0.3%
jun 2024
0.3%
0.3%
0.3%
may 2024
0.3%
0.2%
0.2%
abr 2024
0.2%
0.3%
0.2%
mar 2024
0.2%
0.3%
0.3%
feb 2024
0.3%
0.2%
0.3%
ene 2024
0.3%
0.1%
0.4%
dic 2023
0.3%
0.3%
0.5%
nov 2023
0.5%
0.4%
0.6%
oct 2023
0.6%
0.6%
0.8%
sept 2023
0.8%
0.7%
1.0%
ago 2023
1.0%
1.0%
1.3%
jul 2023
1.3%
1.4%
1.7%
jun 2023
1.7%
1.8%
2.1%
may 2023
2.1%
2.2%
2.5%
abr 2023
2.5%
2.7%
2.9%
mar 2023
2.9%
3.0%
3.2%
feb 2023
3.2%
3.4%
3.6%
ene 2023
3.6%
3.7%
3.8%
dic 2022
3.8%
3.9%
4.1%
nov 2022
4.1%
4.1%
4.2%
oct 2022
4.2%
4.4%
4.4%
sept 2022
4.4%
4.4%
4.5%
ago 2022
4.5%
4.5%
4.5%
jul 2022
4.5%
4.7%
4.6%
jun 2022
4.6%
4.7%
4.6%
may 2022
4.6%
4.6%
4.6%
abr 2022
4.5%
4.4%
4.5%
mar 2022
4.5%
4.3%
4.4%
feb 2022
4.4%
4.2%
4.3%
ene 2022
4.3%
4.1%
4.2%
dic 2021
4.1%
4.3%
4.2%
nov 2021
4.2%
4.2%
4.1%
oct 2021
4.1%
4.2%
4.1%
sept 2021
4.1%
4.3%
4.2%
