Los Préstamos para Hogares del Banco Central Europeo (BCE) a/a muestra el cambio en las cantidades de los préstamos realizados a los hogares europeos para el periodo reportado, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El indicador es publicado por el Banco Central Europeo dos veces al año. Cada uno abarca los préstamos para los dos trimestres anteriores.

Los Préstamos para Hogares incluyen los préstamos para la compra de viviendas y los créditos de consumo. Además, también se incluyen los préstamos a empresarios privados no mostrados en los Préstamos a las Compañías no Financieras. El Índice de Préstamos para Hogares de la UE se compila a partir de los datos recopilados por cada país por separado. La información subyacente incluye los préstamos pendientes actuales, a los que no se aplica la armonización en los países europeos.

El indicador se calcula usando como base los datos ofrecidos por las instituciones financieras monetarias de la eurozona al BCE y la Encuesta de Préstamos Bancarios realizada por el BCE desde 2003. Asimismo, ofrece una panorámica de otro modo incomprensible sobre la oferta y la demanda de préstamos bancarios de empresas y hogares. Además del volumen real de préstamos, la encuesta abarca los términos de crédito, los estándares de aprobación de préstamos y el porcentaje de rechazos. Los datos recopilados se usan en varios procesos de toma de decisiones sobre medidas de política monetaria, especialmente en tiempos de crisis financiera.

Los datos sobre los préstamos suponen un indicador importante de la sostenibilidad de los hogares, por un lado, y muestran las políticas monetarias, por otro lado. El crecimiento de este valor o un valor por encima de las expectativas puede estimular la economía y el EUR. Por consiguiente, los valores inferiores a lo esperado se consideran negativos para la moneda europea.

Gráfico de los últimos valores: