Calendario económico
Préstamos para Hogares del Banco Central Europeo (BCE) a/a (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)
|Media
|N/D
|2.6%
|
2.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Préstamos para Hogares del Banco Central Europeo (BCE) a/a muestra el cambio en las cantidades de los préstamos realizados a los hogares europeos para el periodo reportado, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El indicador es publicado por el Banco Central Europeo dos veces al año. Cada uno abarca los préstamos para los dos trimestres anteriores.
Los Préstamos para Hogares incluyen los préstamos para la compra de viviendas y los créditos de consumo. Además, también se incluyen los préstamos a empresarios privados no mostrados en los Préstamos a las Compañías no Financieras. El Índice de Préstamos para Hogares de la UE se compila a partir de los datos recopilados por cada país por separado. La información subyacente incluye los préstamos pendientes actuales, a los que no se aplica la armonización en los países europeos.
El indicador se calcula usando como base los datos ofrecidos por las instituciones financieras monetarias de la eurozona al BCE y la Encuesta de Préstamos Bancarios realizada por el BCE desde 2003. Asimismo, ofrece una panorámica de otro modo incomprensible sobre la oferta y la demanda de préstamos bancarios de empresas y hogares. Además del volumen real de préstamos, la encuesta abarca los términos de crédito, los estándares de aprobación de préstamos y el porcentaje de rechazos. Los datos recopilados se usan en varios procesos de toma de decisiones sobre medidas de política monetaria, especialmente en tiempos de crisis financiera.
Los datos sobre los préstamos suponen un indicador importante de la sostenibilidad de los hogares, por un lado, y muestran las políticas monetarias, por otro lado. El crecimiento de este valor o un valor por encima de las expectativas puede estimular la economía y el EUR. Por consiguiente, los valores inferiores a lo esperado se consideran negativos para la moneda europea.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Préstamos para Hogares del Banco Central Europeo (BCE) a/a (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress