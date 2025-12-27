Los datos del BCE sobre los Préstamos para Empresas no Financieras del Banco Central Europeo (BCE) a/a muestran el cambio en las cantidades de los préstamos a organizaciones no financieras europeas para el periodo reportado, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El indicador es publicado por el Banco Central Europeo dos veces al año. Cada uno abarca los préstamos para los dos trimestres anteriores.

Los préstamos a organizaciones no financieras se clasifican según la actividad económica de la empresa correspondiente. Estos incluyen la agricultura y silvicultura, la minería, la manufactura, la electricidad, el gas, la construcción, el comercio mayorista y minorista, el transporte, etc. Según la clasificación usada, las organizaciones no financieras no incluyen a empresarios privados. Los préstamos a organizaciones no financieras no incluyen los préstamos al sector público, aunque algunas de las actividades pueden estar incluidas en la clasificación subyacente (por ejemplo, los servicios de transporte).

El indicador se calcula usando como base los datos ofrecidos por las instituciones financieras monetarias de la eurozona al BCE y la Encuesta de Préstamos Bancarios realizada por el BCE desde 2003. Asimismo, ofrece una panorámica de otro modo incomprensible sobre la oferta y la demanda de préstamos bancarios de empresas y hogares. Además del volumen real de préstamos, la encuesta abarca los términos de crédito, los estándares de aprobación de préstamos y el porcentaje de rechazos. Los datos recopilados se usan en varios procesos de toma de decisiones sobre medidas de política monetaria, especialmente en tiempos de crisis financiera.

Los datos sobre préstamos desempeñan un papel clave en el suministro de dinero a la economía. El crecimiento de este valor o un valor por encima de las expectativas puede estimular la economía y el EUR. Por consiguiente, los valores inferiores a lo esperado se consideran negativos para la moneda europea.

