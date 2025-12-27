Calendario económico
Activos de Reserva Oficiales de la Zona Euro (Euro Area Official Reserve Assets)
|Baja
|€1754.630 B
|
€1709.780 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
€1754.630 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Activos de Reserva Oficiales de la Zona Euro son activos denominados en divisa extranjera y mantenidos por las autoridades financieras de la zona del euro, quienes pueden usarlos para financiar la balanza de pagos, intervenir en los mercados de cambio para influir en los tipos de cambio y para otros fines relacionados (por ejemplo, mantener la confianza en la moneda y la economía de la eurozona).
Los Activos de Reserva incluyen oro monetario, posición de reserva en el FMI, derechos especiales de giro, derivados y otros activos financieros. El indicador muestra datos mensuales sobre el valor de las acciones a precio de mercado, las transacciones, las revaluaciones de mercado y otros cambios.
Los Activos de Reserva comunes de la UE se calculan en función de los datos de reserva ofrecidos por los bancos centrales de los estados miembros de la UE. Junto con el valor común de la UE, el informe del BCE también ofrece datos de cada país por separado.
La influencia de este indicador en las cotizaciones del euro depende de los factores que lo acompañan.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Activos de Reserva Oficiales de la Zona Euro (Euro Area Official Reserve Assets)".
