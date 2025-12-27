Calendario económico
Producción de la construcción en la Unión Europea, a/a (European Union Construction Output y/y)
|Baja
|0.5%
|-2.3%
|
-0.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-1.0%
|
0.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Producción de la Construcción a/a muestra el volumen de producción y la actividad en el sector de la construcción de la zona euro para el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye la construcción en los sectores privados y en el sector de ingeniería civil (puentes, edificios públicos, etcétera). El indicador se basa en cifras ajustadas estacionalmente. Además, el valor se ajusta según la inflación. Dado que el cálculo exacto del volumen de la construcción es problemático, el índice se mide en función de varios indicadores:
- La productividad de las empresas de construcción (la opción preferida a la hora de reflejar los volúmenes de construcción)
- La facturación de las empresas de construcción (el cálculo incluye las subvenciones, pero no incluye el IVA)
- La participación de la fuerza laboral
- Los materiales de construcción usados
- La información administrativa, como los permisos de construcción expedidos
Aunque el papel relativo de la construcción en la actividad económica de Europa ha disminuido en los últimos años, la construcción sigue teniendo una gran importancia en la economía de los Estados Miembros. La producción de la construcción juega un papel principal en el PIB de la eurozona y se utiliza en la evaluación preliminar de la actividad económica de la eurozona, junto con el Índice de Producción Insdustrial. La producción de construcción también se puede interpretar como un indicador avanzado de la actividad en el mercado inmobiliario.
El aumento del indicador puede verse como positivo para las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción de la construcción en la Unión Europea, a/a (European Union Construction Output y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress