El Índice de Confianza en la Industria describe la evaluación actual del desarrollo de las empresas manufactureras de la UE y las expectativas para el próximo trimestre. El indicador se basa en el análisis de los factores que involucran las encuestas realizadas entre los principales representantes de la industria. El tamaño de la muestra para la eurozona es de aproximadamente 20 mil empresas que representan todos los sectores de la industria manufacturera de la zona euro. El número de empresas por país se elige de acuerdo con la contribución del país en particular a la economía de la zona euro.

Se diferencia del Índice del Clima Empresarial, bastante similar, en que analiza tres variables, en lugar de cinco:

El número total de pedidos actuales (más que suficiente, suficiente o insuficiente);

Las existencias actuales (muy grandes, normales para la temporada actual, muy pequeñas);

El volumen de producción en tres meses (si se espera que la producción crezca, disminuya o permanezca sin cambios).

El índice se ajusta estacionalmente. Los encuestados evalúan cualitativamente las variables anteriores, en lugar de las variables cualitativas.

El Índice de Confianza en la Industria es un indicador del desarrollo del sector manufacturero de la eurozona. Debido a su naturaleza general, muestra una situación relativa de las condiciones empresariales en la zona euro. Los economistas lo consideran uno de los indicadores compuestos del desarrollo económico. El crecimiento del índice es el principal indicador de la capacidad de producción. Los inversores interpretan el crecimiento del índice como una señal para aumentar la inversión.

Los cambios en los índices generalmente tienen un efecto débil y a corto plazo en las cotizaciones del euro. Sin embargo, los movimientos bruscos en el gráfico del índice generalmente se consideran un indicador serio de que las condiciones económicas son inestables.

Gráfico de los últimos valores: