Índice de Confianza en la Industria en la Unión Europea (European Union Industrial Confidence Indicator)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Comisión Europea (European Commission)
Sector:
Negocios
Baja -9.3 -7.5
-8.5
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-8.3
-9.3
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza en la Industria describe la evaluación actual del desarrollo de las empresas manufactureras de la UE y las expectativas para el próximo trimestre. El indicador se basa en el análisis de los factores que involucran las encuestas realizadas entre los principales representantes de la industria. El tamaño de la muestra para la eurozona es de aproximadamente 20 mil empresas que representan todos los sectores de la industria manufacturera de la zona euro. El número de empresas por país se elige de acuerdo con la contribución del país en particular a la economía de la zona euro.

Se diferencia del Índice del Clima Empresarial, bastante similar, en que analiza tres variables, en lugar de cinco:

  • El número total de pedidos actuales (más que suficiente, suficiente o insuficiente);
  • Las existencias actuales (muy grandes, normales para la temporada actual, muy pequeñas);
  • El volumen de producción en tres meses (si se espera que la producción crezca, disminuya o permanezca sin cambios).

El índice se ajusta estacionalmente. Los encuestados evalúan cualitativamente las variables anteriores, en lugar de las variables cualitativas.

El Índice de Confianza en la Industria es un indicador del desarrollo del sector manufacturero de la eurozona. Debido a su naturaleza general, muestra una situación relativa de las condiciones empresariales en la zona euro. Los economistas lo consideran uno de los indicadores compuestos del desarrollo económico. El crecimiento del índice es el principal indicador de la capacidad de producción. Los inversores interpretan el crecimiento del índice como una señal para aumentar la inversión.

Los cambios en los índices generalmente tienen un efecto débil y a corto plazo en las cotizaciones del euro. Sin embargo, los movimientos bruscos en el gráfico del índice generalmente se consideran un indicador serio de que las condiciones económicas son inestables.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza en la Industria en la Unión Europea (European Union Industrial Confidence Indicator)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-9.3
-7.5
-8.5
oct 2025
-8.2
-8.7
-10.1
sept 2025
-10.3
-9.6
-10.2
ago 2025
-10.3
-11.0
-10.5
jul 2025
-10.4
-11.1
-11.8
jun 2025
-12.0
-10.7
-10.4
may 2025
-10.3
-10.9
-11.0
abr 2025
-11.2
-11.0
-10.7
mar 2025
-10.6
-12.2
-11.0
feb 2025
-11.4
-13.6
-12.7
ene 2025
-12.9
-12.4
-14.1
dic 2024
-14.1
-11.5
-11.4
nov 2024
-11.1
-12.1
-12.6
oct 2024
-13.0
-10.2
-11.0
sept 2024
-10.9
-10.1
-9.9
ago 2024
-9.7
-9.8
-10.4
jul 2024
-10.5
-9.7
-10.2
jun 2024
-10.1
-10.5
-9.9
may 2024
-9.9
-10.6
-10.4
abr 2024
-10.5
-8.6
-8.9
mar 2024
-8.8
-9.1
-9.4
feb 2024
-9.5
-9.3
-9.3
ene 2024
-9.4
-8.8
-9.6
dic 2023
-9.2
-9.4
-9.5
nov 2023
-9.5
-9.2
-9.2
oct 2023
-9.3
-9.7
-8.9
sept 2023
-9.0
-9.9
-9.9
ago 2023
-10.3
-8.3
-9.3
jul 2023
-9.4
-6.2
-7.3
jun 2023
-7.2
-3.9
-5.3
may 2023
-5.2
-1.4
-2.8
abr 2023
-2.6
0.1
-0.5
mar 2023
-0.2
0.9
0.4
feb 2023
0.5
-0.1
1.2
ene 2023
1.3
-1.7
-0.6
dic 2022
-1.5
-1.6
-1.9
nov 2022
-2.0
-0.8
-1.2
oct 2022
-1.2
0.4
-0.3
sept 2022
-0.4
2.3
1.0
ago 2022
1.2
6.9
3.4
jul 2022
3.5
6.9
7.0
jun 2022
7.4
9.2
6.5
may 2022
6.3
9.2
7.7
abr 2022
7.9
12.2
9.0
mar 2022
10.4
14.0
14.1
feb 2022
14.0
14.5
13.9
ene 2022
13.9
14.6
14.6
dic 2021
14.9
14.2
14.3
nov 2021
14.1
14.2
14.2
oct 2021
14.2
14.0
14.1
