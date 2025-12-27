Calendario económico
Índice de Expectativas en el Sector Servicios en la Unión Europea (European Union Services Sentiment Indicator)
|Baja
|5.7
|3.3
|
4.2
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|6.5
|
5.7
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Expectativas en el Sector Servicios muestra las expectativas comerciales en el sector de servicios de la zona euro. El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a las mayores empresas del sector servicios. El cálculo se ajusta estacionalmente.
El tamaño de la muestra para la eurozona es de aproximadamente 18 mil empresas que representan todos los sectores de la industria de servicios de la zona euro. El número de empresas por país se calcula de acuerdo con la contribución del país en particular a la economía de la zona euro.
Los gerentes son encuestados para valorar las expectativas de los negocios en los últimos tres meses y proporcionar un pronóstico de las condiciones del negocio, además de los precios de producción previstos en el próximo trimestre. El índice se calcula como la media aritmética de los saldos sumados de las respuestas de la encuesta a las siguientes cuestiones:
- sobre las condiciones de los negocios durante los últimos tres meses (si han mejorado, empeorado o permanecen sin cambios);
- sobre el cambio en la demanda de sus servicios durante los últimos tres meses (si ha aumentado, disminuido o no ha cambiado);
- sobre la demanda esperada de sus servicios en los próximos tres meses (si se espera que crezca, caiga o permanezca en el mismo nivel).
A los encuestados se les pide que evalúen cualitativamente las variables anteriores, en lugar de las variables cualitativas.
Debido a la naturaleza generalizada del índice, este muestra una imagen relativa de las condiciones de los negocios en la zona euro. Los economistas lo consideran uno de los indicadores compuestos del desarrollo económico. El crecimiento del índice denota mejoras en las condiciones del sector de servicios y es un indicador avanzado del desarrollo económico. Los inversores interpretan el crecimiento del índice como una señal para aumentar la inversión en las compañías apropiadas.
Los cambios en los índices generalmente tienen un efecto débil y a corto plazo en las cotizaciones del euro. Sin embargo, los movimientos bruscos en el gráfico del índice se consideran un indicador serio de que las condiciones económicas son inestables.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Expectativas en el Sector Servicios en la Unión Europea (European Union Services Sentiment Indicator)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
