Índice de Confianza Económica en la Unión Europea (European Union Economic Sentiment Indicator)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Comisión Europea (European Commission)
Sector:
Negocios
Media 97.0 95.8
96.8
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
96.5
97.0
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza Económica se calcula mensualmente usando cinco índices de confianza del mercado, que son: el Índice de Confianza en la Industria (40%), el Índice de Confianza en los Servicios (30%), el Índice de Confianza del Consumidor (20%), el Índice de Confianza en la Construcción (5%) y el Índice de Confianza en el Comercio Minorista (5%). Los pesos de los índices en el cálculo resultante se definen de acuerdo con dos criterios: la representatividad del sector y su participación en el cálculo del PIB.

Todos los componentes del indicador se calculan mediante un análisis factorial que involucra encuestas realizadas entre los principales representantes de la industria. La muestra para la eurozona abarca aproximadamente 55 mil empresas que representan todos los sectores de la industria manufacturera y 24 mil hogares en la zona euro. El número de empresas por país se elige de acuerdo con la contribución del país en particular a la economía de la zona euro.

Las empresas valoran las actuales condiciones comerciales (cantidad de pedidos, producción, inventarios, actividad del consumidor) y ofrecen una perspectiva para los próximos tres meses. Los hogares entrevistados valoran sus condiciones financieras personales, las posibilidades de ahorro, el empleo y la situación general en la economía de la eurozona (país).

El índice se ajusta estacionalmente. Los encuestados dan una evaluación cualitativa de las variables anteriores (si la situación ha mejorado, se ha deteriorado o no ha cambiado).

El indicador se utiliza para valorar la economía actual de la zona euro y pronosticar su futuro desarrollo. El crecimiento del Índice de Confianza Económica apunta a una mejora en la situación tanto a nivel de la industria como a nivel del consumidor. Esto puede causar un crecimiento a corto plazo en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza Económica en la Unión Europea (European Union Economic Sentiment Indicator)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
97.0
95.8
96.8
oct 2025
96.8
95.1
95.6
sept 2025
95.5
94.8
95.3
ago 2025
95.2
94.5
95.8
jul 2025
95.8
96.0
94.2
jun 2025
94.0
93.5
94.8
may 2025
94.8
94.4
93.6
abr 2025
93.6
95.5
95.0
mar 2025
95.2
95.1
96.3
feb 2025
96.3
96.0
95.3
ene 2025
95.2
95.0
93.7
dic 2024
93.7
96.1
95.6
nov 2024
95.8
96.5
95.7
oct 2024
95.6
97.2
96.3
sept 2024
96.2
96.9
96.5
ago 2024
96.6
95.5
96.0
jul 2024
95.8
95.3
95.9
jun 2024
95.9
96.6
96.1
may 2024
96.0
94.9
95.6
abr 2024
95.6
94.9
96.2
mar 2024
96.3
94.2
95.5
feb 2024
95.4
97.1
96.1
ene 2024
96.2
97.4
96.3
dic 2023
96.4
93.4
94.0
nov 2023
93.8
93.2
93.5
oct 2023
93.3
93.2
93.4
sept 2023
93.3
93.8
93.6
ago 2023
93.3
94.8
94.5
jul 2023
94.5
95.8
95.3
jun 2023
95.3
97.8
96.4
may 2023
96.5
99.2
99.0
abr 2023
99.3
99.4
99.2
mar 2023
99.3
99.7
99.6
feb 2023
99.7
97.8
99.8
ene 2023
99.9
94.6
97.1
dic 2022
95.8
93.0
94.0
nov 2022
93.7
93.0
92.7
oct 2022
92.5
95.5
93.6
sept 2022
93.7
98.2
97.3
ago 2022
97.6
101.4
98.9
jul 2022
99.0
104.4
103.5
jun 2022
104.0
105.0
105.0
may 2022
105.0
106.7
104.9
abr 2022
105.0
111.2
106.7
mar 2022
108.5
113.4
113.9
feb 2022
114.0
114.0
112.7
ene 2022
112.7
116.5
113.8
dic 2021
115.3
118.1
117.6
nov 2021
117.5
118.3
118.6
oct 2021
118.6
117.7
117.8
