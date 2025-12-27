Calendario económico
Índice de Confianza Económica en la Unión Europea (European Union Economic Sentiment Indicator)
El Índice de Confianza Económica se calcula mensualmente usando cinco índices de confianza del mercado, que son: el Índice de Confianza en la Industria (40%), el Índice de Confianza en los Servicios (30%), el Índice de Confianza del Consumidor (20%), el Índice de Confianza en la Construcción (5%) y el Índice de Confianza en el Comercio Minorista (5%). Los pesos de los índices en el cálculo resultante se definen de acuerdo con dos criterios: la representatividad del sector y su participación en el cálculo del PIB.
Todos los componentes del indicador se calculan mediante un análisis factorial que involucra encuestas realizadas entre los principales representantes de la industria. La muestra para la eurozona abarca aproximadamente 55 mil empresas que representan todos los sectores de la industria manufacturera y 24 mil hogares en la zona euro. El número de empresas por país se elige de acuerdo con la contribución del país en particular a la economía de la zona euro.
Las empresas valoran las actuales condiciones comerciales (cantidad de pedidos, producción, inventarios, actividad del consumidor) y ofrecen una perspectiva para los próximos tres meses. Los hogares entrevistados valoran sus condiciones financieras personales, las posibilidades de ahorro, el empleo y la situación general en la economía de la eurozona (país).
El índice se ajusta estacionalmente. Los encuestados dan una evaluación cualitativa de las variables anteriores (si la situación ha mejorado, se ha deteriorado o no ha cambiado).
El indicador se utiliza para valorar la economía actual de la zona euro y pronosticar su futuro desarrollo. El crecimiento del Índice de Confianza Económica apunta a una mejora en la situación tanto a nivel de la industria como a nivel del consumidor. Esto puede causar un crecimiento a corto plazo en las cotizaciones del euro.
