Calendario económico
Costes salariales en la Unión Europea a/a (European Union Wage Costs y/y)
|Media
|3.0%
|4.6%
|
3.7%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El indicador de Costes Salariales a/a muestra el cambio en los ingresos medios por hora de los empleados de la UE en el trimestre especificado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Es uno de los dos componentes del Índice de Costes Laborales. Los salarios incluyen la remuneración directa pagada a los empleados: bonos y subsidios (monetarios y en especie), días de vacaciones no utilizados, costes en especie (comidas, té, combustible, gastos de viaje, si el empleador paga por ellos).
Las estadísticas salariales en los Estados Miembros de la UE se recopilan de manera mensual, trimestral y anual. El estudio incluye una encuesta muy detallada realizada cada cuatro años. En la encuesta participan empresas que emplean a 10 o más trabajadores. El estudio incluye todos los sectores de la economía, excepto la agricultura, la pesca, la administración pública y los hogares privados.
Los resultados se calculan mediante extrapolación según el factor de rendimiento. La versión completa del informe muestra datos agregados para la zona euro (19 países), la Unión Europea (28 países) y cada estado por separado.
El indicador permite valorar la inflación y pronosticar el crecimiento en el gasto del consumidor. Los costes laborales constituyen un indicador potencial importante de la inflación. El indicador es monitoreado intensamente por los economistas, ya que se utiliza en la preparación de la política monetaria de la eurozona. También resulta vital en el análisis económico.
El crecimiento de los salarios permite pronosticar un aumento en el gasto del consumidor y el crecimiento inflacionario. Esto influye positivamente en las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Costes salariales en la Unión Europea a/a (European Union Wage Costs y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress