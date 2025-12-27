El indicador de Costes Salariales a/a muestra el cambio en los ingresos medios por hora de los empleados de la UE en el trimestre especificado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Es uno de los dos componentes del Índice de Costes Laborales. Los salarios incluyen la remuneración directa pagada a los empleados: bonos y subsidios (monetarios y en especie), días de vacaciones no utilizados, costes en especie (comidas, té, combustible, gastos de viaje, si el empleador paga por ellos).

Las estadísticas salariales en los Estados Miembros de la UE se recopilan de manera mensual, trimestral y anual. El estudio incluye una encuesta muy detallada realizada cada cuatro años. En la encuesta participan empresas que emplean a 10 o más trabajadores. El estudio incluye todos los sectores de la economía, excepto la agricultura, la pesca, la administración pública y los hogares privados.

Los resultados se calculan mediante extrapolación según el factor de rendimiento. La versión completa del informe muestra datos agregados para la zona euro (19 países), la Unión Europea (28 países) y cada estado por separado.

El indicador permite valorar la inflación y pronosticar el crecimiento en el gasto del consumidor. Los costes laborales constituyen un indicador potencial importante de la inflación. El indicador es monitoreado intensamente por los economistas, ya que se utiliza en la preparación de la política monetaria de la eurozona. También resulta vital en el análisis económico.

El crecimiento de los salarios permite pronosticar un aumento en el gasto del consumidor y el crecimiento inflacionario. Esto influye positivamente en las cotizaciones del euro.

