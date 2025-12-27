La Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la Tasa de los Fondos de Depósito la toma el Consejo de Gobierno del BCE cada seis semanas durante una reunión sobre política monetaria, y se anuncia inmediatamente después de la reunión.

Es uno de los tres tipos de interés clave adoptados por el BCE (los otros dos son el tipo de interés de las principales operaciones de refinanciación y el tipo de facilidad marginal de crédito). Los bancos comerciales utilizan la tasa de la facilidad de depósito para realizar depósitos a un día en el Eurosistema. El BCE toma la decisión sobre las tasas de depósito dependiendo de las perspectivas inflacionarias y el crecimiento económico.

Cuando el objetivo consiste en lograr un crecimiento económico intensivo y aumentar la inflación hasta un nivel objetivo (el nivel actual en la zona euro es del 2%), los bancos centrales a menudo reducen las tasas de interés, incluidas las tasas en las instalaciones de depósito. La tasa en las instalaciones de depósito ha sido negativa desde 2014: los bancos pagan por almacenar su dinero. Las tasas negativas destinadas a aumentar los flujos financieros alentando a los bancos a invertir dinero en la economía nacional y a prestar dinero a otros bancos o empresas.

La reducción en las tasas de las instalaciones de depósito provoca una disminución en la tasa del euro.

Gráfico de los últimos valores: