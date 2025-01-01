La Declaración de Política Monetaria del BCE contiene las decisiones tomadas durante las reuniones de política monetaria del BCE. La declaración generalmente abarca las tasas clave del banco, la decisión sobre la compra de activos y puede contener comentarios sobre las condiciones económicas que han influido en la decisión del BCE.

La declaración oficial del BCE generalmente es anunciada por el presidente del banco. Los registros de la declaración se publican en el canal oficial del regulador en YouTube. El regulador selecciona cuidadosamente los temas que se tratarán en la declaración: las actividades del banco deben ser abiertas, pero al mismo tiempo, el regulador busca mantener la independencia con respecto a posibles interferencias políticas.

En general, los analistas supervisan de cerca las declaraciones del BCE, ya que el comportamiento del euro depende en gran medida de las decisiones tomadas por el regulador. Si la Declaración sugiere que el BCE puede endurecer la política monetaria en el futuro, este hecho se considerará positivo para las cotizaciones del euro. Si tanto la decisión como la declaración del presidente del BCE están dentro del marco esperado, la conferencia de prensa difícilmente influirá seriamente en los mercados de divisas.