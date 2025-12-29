Calendario económico
Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea a/a (European Union Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Media
|1.4%
|1.3%
|
1.5%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|1.3%
|
1.4%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Producto Interior Bruto a/a muestra el cambio en el valor total de todos los bienes y servicios producidos en la zona euro en el trimestre dado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El cálculo excluye el precio de los bienes y servicios utilizados en la fabricación intermedia. La información se ajusta estacionalmente. El PIB de la zona euro se calcula usando el PIB individual de los Estados Miembros.
La fórmula para el gasto basada en el cálculo del PIB generalmente se asemeja a la suma de los siguientes componentes:
- Gastos en consumo personal
- Inversión bruta de capital (inversión en empresas privadas, por ejemplo, en equipos)
- Gastos del gobierno (tanto consumo, como inversión)
- Exportaciones Netas (exportaciones menos importaciones. El valor puede ser negativo)
Las fuentes de datos más importantes disponibles en los resúmenes nacionales para los países de la eurozona son las siguientes:
- Encuestas comerciales a corto plazo. Estas ofrecen datos sobre ventas y facturación, compras, inventarios, remuneración y empleo de los trabajadores, índices de producción y ventas minoristas
- Encuestas realizadas a hogares sobre sus ingresos y gastos en bienes y servicios
- Estadísticas de precios (IPC, IPP, índices de precios de importación y exportación, índice de costes de construcción)
- Estadísticas de comercio exterior
- Datos de fuentes administrativas (ingresos y egresos del gobierno, estados financieros, declaraciones de impuestos, permisos de construcción, datos de empleo, etcétera).
El PIB es el indicador clave de la salud económica de la eurozona. El incremento del indicador conlleva el crecimiento de la economía y el bienestar de la población. De esta forma, el crecimiento del PIB puede influir positivamente en las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea a/a (European Union Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress