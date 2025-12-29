El Producto Interior Bruto a/a muestra el cambio en el valor total de todos los bienes y servicios producidos en la zona euro en el trimestre dado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El cálculo excluye el precio de los bienes y servicios utilizados en la fabricación intermedia. La información se ajusta estacionalmente. El PIB de la zona euro se calcula usando el PIB individual de los Estados Miembros.

La fórmula para el gasto basada en el cálculo del PIB generalmente se asemeja a la suma de los siguientes componentes:

Gastos en consumo personal

Inversión bruta de capital (inversión en empresas privadas, por ejemplo, en equipos)

Gastos del gobierno (tanto consumo, como inversión)

Exportaciones Netas (exportaciones menos importaciones. El valor puede ser negativo)

Las fuentes de datos más importantes disponibles en los resúmenes nacionales para los países de la eurozona son las siguientes:

Encuestas comerciales a corto plazo. Estas ofrecen datos sobre ventas y facturación, compras, inventarios, remuneración y empleo de los trabajadores, índices de producción y ventas minoristas

Encuestas realizadas a hogares sobre sus ingresos y gastos en bienes y servicios

Estadísticas de precios (IPC, IPP, índices de precios de importación y exportación, índice de costes de construcción)

Estadísticas de comercio exterior

Datos de fuentes administrativas (ingresos y egresos del gobierno, estados financieros, declaraciones de impuestos, permisos de construcción, datos de empleo, etcétera).

El PIB es el indicador clave de la salud económica de la eurozona. El incremento del indicador conlleva el crecimiento de la economía y el bienestar de la población. De esta forma, el crecimiento del PIB puede influir positivamente en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: