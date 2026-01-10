Calendario económico
Cambio del empleo en la Unión Europea, a/a (European Union Employment Change y/y)
|Baja
|0.5%
|0.7%
|
0.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.6%
|
0.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Cambio del Empleo a/a muestra el cambio en el número de personas empleadas en las empresas de la zona euro en el año dado en comparación con el anterior. El indicador incluye todos los tipos de empleo: el trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial, el trabajo por cuenta propia, etcétera.
La información para el cálculo del indicador se recopila para todos los Estados Miembros de la UE. Los datos se basan en censos, registros de impuestos sobre el empleo e ingresos, encuestas de actividades de producción, etcétera.
El cambio de empleo es un indicador macroeconómico importante. Permite evaluar el estado del mercado laboral en la eurozona. Otros indicadores clave de la salud económica de la UE se calculan usándolo como base. Por ejemplo, la evaluación paralela del cambio de empleo y los cambios en el PIB representan un indicador de productividad. Junto con los datos sobre la remuneración recibida por los empleados, el cambio de empleo define los costes laborales unitarios. La información sobre el empleo también se usa en el cálculo del valor añadido.
Los economistas pueden interpretar los datos sobre los cambios en el empleo en relación con la previsión de la actividad del consumidor. Un aumento en el empleo sugiere que los ingresos de la población crecerán, lo que normalmente conlleva una mayor actividad del consumidor. La gente gastará más. Esto permite predecir que la inflación crecerá y alcanzará el nivel objetivo. De esta forma, el crecimiento del empleo generalmente se considera positivo para las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio del empleo en la Unión Europea, a/a (European Union Employment Change y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
