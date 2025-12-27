Desde mayo de 2003, la Comisión Europea ha estado recopilando información cuantitativa directa sobre las valoraciones de los empresarios y las expectativas de inflación en la zona euro, la Unión Europea (UE) y los países candidatos, usando como herramienta su encuesta de empresarios. Se trata de los puntos de vista de los empresarios sobre la inflación, relevantes para fines políticos, en particular porque están fácilmente disponibles y ofrecen información sobre las expectativas de los agentes económicos.

El índice normal de precios al productor (también llamado IPP) mide solo la inflación actual de los precios al productor, no los futuros. Aunque los datos de las estimaciones subjetivas de más de 100,000 empresas están sesgados, este error puede corregirse hasta cierto punto de forma matemática, lo que hace los datos de la encuesta indispensables a la hora de monitorear la economía en la UE y para monitorear las perspectivas económicas de la Unión Económica y Monetaria y el desarrollo económico de los países candidatos Son usados para realizar previsiones económicas semestrales y para analizar los desarrollos cíclicos (por ejemplo, la identificación de puntos de inflexión) por parte de varios servicios diferentes de la Comisión, incluidos el BCE y la OCDE.

Las encuestas se recopilan en la primera mitad del mes y se publican el último día del mes. Las posibles respuestas a las dos preguntas sobre la evolución actual y prevista de los precios se limitan a 6 respuestas: fuerte, moderada o ligeramente ascendente, constante, descendente o no sabe.

El impacto de las cifras publicadas depende enormemente del entorno económico actual. Una inflación demasiado alta podría inducir al BCE a aumentar las tasas de interés, lo que a su vez podría provocar un crecimiento de la divisa. Sin embargo, en tiempos económicos difíciles, el aumento de la inflación podría acentuar aún más la recesión, lo que haría descender las cotizaciones de la divisa.

Gráfico de los últimos valores: