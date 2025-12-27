CalendarioSecciones

Expectativas de Precios de Venta de la Industria de la Unión Europea (European Union Industry Selling Price Expectations)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Comisión Europea (European Commission)
Sector:
Negocios
Baja 9.9 10.5
7.8
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
8.7
9.9
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
Desde mayo de 2003, la Comisión Europea ha estado recopilando información cuantitativa directa sobre las valoraciones de los empresarios y las expectativas de inflación en la zona euro, la Unión Europea (UE) y los países candidatos, usando como herramienta su encuesta de empresarios. Se trata de los puntos de vista de los empresarios sobre la inflación, relevantes para fines políticos, en particular porque están fácilmente disponibles y ofrecen información sobre las expectativas de los agentes económicos.

El índice normal de precios al productor (también llamado IPP) mide solo la inflación actual de los precios al productor, no los futuros. Aunque los datos de las estimaciones subjetivas de más de 100,000 empresas están sesgados, este error puede corregirse hasta cierto punto de forma matemática, lo que hace los datos de la encuesta indispensables a la hora de monitorear la economía en la UE y para monitorear las perspectivas económicas de la Unión Económica y Monetaria y el desarrollo económico de los países candidatos Son usados para realizar previsiones económicas semestrales y para analizar los desarrollos cíclicos (por ejemplo, la identificación de puntos de inflexión) por parte de varios servicios diferentes de la Comisión, incluidos el BCE y la OCDE.

Las encuestas se recopilan en la primera mitad del mes y se publican el último día del mes. Las posibles respuestas a las dos preguntas sobre la evolución actual y prevista de los precios se limitan a 6 respuestas: fuerte, moderada o ligeramente ascendente, constante, descendente o no sabe.

El impacto de las cifras publicadas depende enormemente del entorno económico actual. Una inflación demasiado alta podría inducir al BCE a aumentar las tasas de interés, lo que a su vez podría provocar un crecimiento de la divisa. Sin embargo, en tiempos económicos difíciles, el aumento de la inflación podría acentuar aún más la recesión, lo que haría descender las cotizaciones de la divisa.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Expectativas de Precios de Venta de la Industria de la Unión Europea (European Union Industry Selling Price Expectations)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
9.9
10.5
7.8
oct 2025
7.5
4.3
7.1
sept 2025
6.9
7.6
6.8
ago 2025
6.7
9.8
8.9
jul 2025
9.2
3.6
6.2
jun 2025
5.6
6.7
7.7
may 2025
7.9
11.6
10.6
abr 2025
11.0
12.2
11.3
mar 2025
11.4
10.4
10.2
feb 2025
9.8
8.5
8.8
ene 2025
8.7
7.4
7.5
dic 2024
7.6
6.8
7.1
nov 2024
7.1
6.4
6.7
oct 2024
6.5
6.2
6.3
sept 2024
6.2
6.5
6.2
ago 2024
6.1
6.5
6.7
jul 2024
6.8
6.3
6.2
jun 2024
6.1
6.5
6.5
may 2024
6.4
6.1
5.6
abr 2024
5.4
6.0
5.5
mar 2024
5.6
4.8
3.9
feb 2024
3.8
7.6
4.4
ene 2024
4.6
4.0
3.6
dic 2023
3.2
1.6
2.4
nov 2023
2.3
3.5
3.5
oct 2023
3.6
3.7
3.4
sept 2023
3.6
1.0
3.1
ago 2023
3.6
2.0
3.4
jul 2023
3.4
0.6
4.3
jun 2023
4.4
0.1
6.5
may 2023
6.6
5.7
11.6
abr 2023
12.0
11.3
18.1
mar 2023
18.7
14.7
23.5
feb 2023
23.8
27.9
31.3
ene 2023
31.9
41.3
37.8
dic 2022
38.4
31.1
40.4
nov 2022
40.4
37.0
44.8
oct 2022
45.4
54.2
49.1
sept 2022
50.3
41.8
44.6
ago 2022
43.7
45.9
45.3
jul 2022
45.1
48.0
50.1
jun 2022
50.4
47.8
55.5
may 2022
56.1
58.2
60.0
abr 2022
60.8
65.8
57.2
mar 2022
58.1
55.5
49.8
feb 2022
49.8
43.6
47.4
ene 2022
47.7
43.2
48.0
dic 2021
48.3
54.7
49.1
nov 2021
49.0
43.6
42.3
oct 2021
42.2
37.9
38.3
