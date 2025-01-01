CExpertTrailing
CExpertTrailing es la clase base de los algoritmos de trailing, no hace nada sino que proporciona las interfaces.
Cómo utilizarla:
1. Prepare un algoritmo de trailing;
2. Cree su propia clase de trailing, haciéndola heredar de la clase CExpertTrailing;
3. Sobreescriba los métodos virtuales de su clase, escribiendo sus propios algoritmos.
Hay ejemplos disponibles de clases de trailing en la carpeta Expert\Trailing\.
Descripción
CExpertTrailing es la clase base para implementar algoritmos de trailing stop.
Declaración
|
class CExpertTrailing : public CExpertBase
Título
|
#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CExpertTrailing
Descendientes directos
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
Métodos de la clase
|
Comprobación de las condiciones de Trailing Stop
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la posición larga
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la posición corta
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators