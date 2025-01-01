CExpertTrailing

CExpertTrailing es la clase base de los algoritmos de trailing, no hace nada sino que proporciona las interfaces.

Cómo utilizarla:

1. Prepare un algoritmo de trailing;

2. Cree su propia clase de trailing, haciéndola heredar de la clase CExpertTrailing;

3. Sobreescriba los métodos virtuales de su clase, escribiendo sus propios algoritmos.

Hay ejemplos disponibles de clases de trailing en la carpeta Expert\Trailing\.

Descripción

CExpertTrailing es la clase base para implementar algoritmos de trailing stop.

Declaración

class CExpertTrailing : public CExpertBase

Título

#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertTrailing Descendientes directos CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Métodos de la clase

Comprobación de las condiciones de Trailing Stop virtual CheckTrailingStopLong Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la posición larga virtual CheckTrailingStopShort Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la posición corta