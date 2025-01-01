CExpertMoney
CExpertMoney es la clase base de los algoritmos de gestión del dinero y gestión del riesgo.
Descripción
CExpertMoney es una clase base para la implementación de clases de gestión del dinero y gestión del riesgo.
Declaración
|
class CExpertMoney : public CObject
Título
|
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CExpertMoney
Descendientes directos
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
Métodos de la clase
|
Acceso a datos protegidos
|
|
Establece el parámetro "Porcentaje de riesgo"
|
Inicialización
|
|
virtual ValidationSettings
|
Comprueba las configuraciones
|
Comprobación de las condiciones de trading
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Obtiene el volumen de la posición larga
|
virtual CheckOpenShort
|
Obtiene el volumen de la posición corta
|
virtual CheckReverse
|
Obtiene el volumen de la posición inversa
|
virtual CheckClose
|
Comprueba las condiciones para cerrar la operación abierta
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators