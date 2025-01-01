DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertMoney 

CExpertMoney

CExpertMoney es la clase base de los algoritmos de gestión del dinero y gestión del riesgo.

Descripción

CExpertMoney es una clase base para la implementación de clases de gestión del dinero y gestión del riesgo.

Declaración

   class CExpertMoney : public CObject

Título

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

Descendientes directos

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Métodos de la clase

Acceso a datos protegidos

 

Percent

Establece el parámetro "Porcentaje de riesgo"

Inicialización

 

virtual ValidationSettings

Comprueba las configuraciones

Comprobación de las condiciones de trading

 

virtual CheckOpenLong

Obtiene el volumen de la posición larga

virtual CheckOpenShort

Obtiene el volumen de la posición corta

virtual CheckReverse

Obtiene el volumen de la posición inversa

virtual CheckClose

Comprueba las condiciones para cerrar la operación abierta

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators