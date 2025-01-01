CExpertMoney

CExpertMoney es la clase base de los algoritmos de gestión del dinero y gestión del riesgo.

Descripción

CExpertMoney es una clase base para la implementación de clases de gestión del dinero y gestión del riesgo.

Declaración

class CExpertMoney : public CObject

Título

#include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertMoney Descendientes directos CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Métodos de la clase

Acceso a datos protegidos Percent Establece el parámetro "Porcentaje de riesgo" Inicialización virtual ValidationSettings Comprueba las configuraciones Comprobación de las condiciones de trading virtual CheckOpenLong Obtiene el volumen de la posición larga virtual CheckOpenShort Obtiene el volumen de la posición corta virtual CheckReverse Obtiene el volumen de la posición inversa virtual CheckClose Comprueba las condiciones para cerrar la operación abierta