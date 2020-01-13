Color fibonacci levels
- Indicators
- DMITRII KOLOSOV
- Version: 1.0
Индикатор пригодится тем, кто использует кластеры Фибоначчи в торговле и применяет построения с разными наборами уровней. Каждый набор уровней применителен как к уровням Retracement, так и к Expansion (выбирается в настройках). Уровни задаются перечислением в формате "0;50;61.8;100".
Настройки индикатора:
- Fibonacci #1 – Набор уровней #1
- Fibonacci – Тип уровней: Retracement или Expansion
- Levels – Набор уровней в формате "0;23.6;38.2;50;61.8;100"
- Color line – Цвет линии
- Style line – Стиль линии
- Width line – Толщина линии
- Color levels – Цвет уровней Фибоначчи
- Style levels – Стиль уровней
- Width levels – Толщина уровней
- Fibonacci #2 – Набор уровней #2
- Fibonacci #3 – Набор уровней #3
- Fibonacci #4 – Набор уровней #4
- Other parameters – Прочие параметры
- Graph corner for attachment – Угол привязки индикатора
- Coordinate X – Координата X
- Coordinate Y – Координата Y
grazie molto utile