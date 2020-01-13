Color fibonacci levels

Pivot Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci and Demark Floor/Classic Pivot points, or simply pivots, are useful for identifying potential support/resistance levels, trading ranges, trend reversals, and market sentiment by examining an asset's high, low, and closing values. The Floor/Classic Pivot Points can be calculated as follows. Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3 S1 = P * 2 - High S2 = P - (High - Low) S3 = Low – 2*(High - P) R1 = P * 2 - Low R2 = P + (High - Low) R3 = High + 2*(P - L

