Color fibonacci levels

5

Индикатор пригодится тем, кто использует кластеры Фибоначчи в торговле и применяет построения с разными наборами уровней. Каждый набор уровней применителен как к уровням Retracement, так и к Expansion (выбирается в настройках). Уровни задаются перечислением в формате "0;50;61.8;100".

Настройки индикатора:

  • Fibonacci #1 – Набор уровней #1
  • FibonacciТип уровней: Retracement или Expansion
  • Levels – Набор уровней в формате "0;23.6;38.2;50;61.8;100"
  • Color line – Цвет линии
  • Style line – Стиль линии
  • Width line – Толщина линии
  • Color levels – Цвет уровней Фибоначчи
  • Style levels – Стиль уровней
  • Width levels – Толщина уровней
  • Fibonacci #2 – Набор уровней #2
  • Fibonacci #3 – Набор уровней #3
  • Fibonacci #4 – Набор уровней #4
  • Other parametersПрочие параметры
  • Graph corner for attachmentУгол привязки индикатора
  • Coordinate XКоордината X
  • Coordinate YКоордината Y

Reviews 7
veforex
46
veforex 2023.11.08 22:23 
 

grazie molto utile

Mary Gomes
360
Mary Gomes 2023.10.11 06:27 
 

Would have been nice if this indicator were also available for MT5 As well

mohdidrus
1140
mohdidrus 2021.07.20 04:30 
 

Delightful Fibo app which is easy to use and clearly illustrated. Easy to vertically attach the Fibo level for specific large candle. Thank you.

More from author
Moving average MTF
DMITRII KOLOSOV
Indicators
Индикатор отображает скользящие средние на заданном количестве баров ( Count bar for show MA ). Данный способ отображения упрощает анализ, так как график не загромождён лишними линиями. Так же имеется текстовая метка с отображением текущей цены скользящей средней и периода графика. Горячие клавиши служат для упрощения использования индикатора.  Настройки индикатора: Moving average #1 - скользящая средняя #1 Period - период усреднения Mode - метод сглаживания Price - используемая цена для расчё
FREE
Digital ATR
DMITRII KOLOSOV
3.2 (5)
Utilities
Информационная утилита, отображающая текущий ход цены за день и средний, взятый по данным индикатора ATR с указанным периодом и на указанном временном интервале. При превышении среднего значения текст перекрашивается на заданный в настройках ( Text color ( current more than average ) ). Для удобства восприятия формат цифровых значений регулируется параметром Point or pips , где при выборе пункта Point значения делятся на 10. Текстовую метку можно перемещать по графику в любое удобное место. Наст
FREE
MWT TradeHelper
DMITRII KOLOSOV
Utilities
The trading utility simplifies trading by quickly setting stop loss and take profit and risk calculation. Capabilities: 1. Using hotkeys: - The “s” key is responsible for showing/hiding the trading panel and stop loss and take profit levels. - The “~” key is responsible for changing the direction of trading. - It is possible to select in the settings a key that is convenient for you from the list for each of the parameters. 2. Using two modes of risk and volume calculation (the first button on t
