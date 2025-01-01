ShowPeriodSep (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ShowPeriodSep" (muestra los separadores de los períodos temporales).

bool ShowPeriodSep() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ShowPeriodSep" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve false.

ShowPeriodSep (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ShowPeriodSep".

bool ShowPeriodSep(

bool show

)

Parámetros

show

[in] Nuevo valor de la propiedad "ShowPeriodSep".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha sido cambiada.