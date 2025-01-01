DocumentaciónSecciones
ShowPeriodSep (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ShowPeriodSep" (muestra los separadores de los períodos temporales).

bool  ShowPeriodSep() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ShowPeriodSep" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve false.

ShowPeriodSep (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ShowPeriodSep".

bool  ShowPeriodSep(
   bool  show      // valor nuevo
   )

Parámetros

show

[in]  Nuevo valor de la propiedad "ShowPeriodSep".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha sido cambiada.