SLogDet
Matrisin determinantının işaretini ve logaritmasını hesaplar.
double matrix::SLogDet(
Parametreler
sign
[out] Determinantın işareti. İşaret çift ise determinant pozitiftir.
Geri dönüş değeri
Determinantın işaretini temsil eden sayı.
Not
Determinant, Gauss yöntemi kullanılarak matrisin üst üçgen formuna indirgenmesiyle hesaplanır. Üst üçgen matrisin determinantı, ana köşegen elemanların çarpımına eşittir. Çarpımın logaritması, çarpılan elemanların logaritmalarının toplamına eşittir. Bu nedenle, determinant hesaplanırken aşırı eleman olması durumunda SLogDet metodunu kullanabilirsiniz.
Örnek:
