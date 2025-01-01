- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Matris ve Vektör Manipülasyonları
Bunlar, temel matris işlemleri için metotlardır: doldurma, kopyalama, matrisin bir parçasını alma, devriğini alma, bölme ve sıralama.
Matris satırları ve sütunlarıyla işlemler için de çeşitli metotlar bulunmaktadır.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Matris/vektördeki NaN değerlerinin sayısını geri döndürür
|
Matrisin devriğini alır (eksenleri değiştirir) ve değiştirilmiş matrisi geri döndürür
|
k'nıncı köşegenin üzerindeki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Alt üçgen matris
|
k'nıncı köşegenin altındaki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Üst üçgen matris
|
Bir köşegeni çıkarır veya bir köşegen matris oluşturur
|
Bir satır vektörü geri döndürür. Belirtilen satıra vektörü yazar
|
Bir sütun vektörü geri döndürür. Belirtilen sütuna vektörü yazar
|
Matrisin/vektörün bir kopyasını geri döndürür
|
2 alt matrisi tek bir matriste birleştirir. 2 vektörü tek bir vektörde birleştirir.
|
Belirtilen hassasiyetle iki matrisin/vektörün elemanlarını karşılaştırır
|
Anlamlı basamak hassasiyetiyle iki matrisin/vektörün elemanlarını karşılaştırır
|
Matris elemanının iki yerine bir indeks aracılığıyla adreslenmesine olanak sağlar
|
Matrisin/vektörün elemanlarını belirli bir geçerli değerler aralığıyla sınırlar
|
Verilerini değiştirmeden matrisin şeklini değiştirir
|
Belirtilen şekle ve büyüklüğe sahip yeni bir matris geri döndürür
|
Matristeki satırları değiştirir
|
Matristeki sütunları değiştirir
|
Bir matrisi birden çok alt matrise böler
|
Bir matrisi yatay olarak birden çok alt matrise böler. axis=0 Split ile aynıdır
|
Bir matrisi dikey olarak birden çok alt matrise böler. axis=1 Split ile aynıdır
|
Matris veya vektörü dolaylı sıralar
|
Matris veya vektörü yerinde sıralar