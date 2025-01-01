DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıManipülasyonlar 

Matris ve Vektör Manipülasyonları

Bunlar, temel matris işlemleri için metotlardır: doldurma, kopyalama, matrisin bir parçasını alma, devriğini alma, bölme ve sıralama.

Matris satırları ve sütunlarıyla işlemler için de çeşitli metotlar bulunmaktadır.

Fonksiyon

Eylem

HasNan

Matris/vektördeki NaN değerlerinin sayısını geri döndürür

Transpose

Matrisin devriğini alır (eksenleri değiştirir) ve değiştirilmiş matrisi geri döndürür

TriL

k'nıncı köşegenin üzerindeki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Alt üçgen matris

TriU

k'nıncı köşegenin altındaki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Üst üçgen matris

Diag

Bir köşegeni çıkarır veya bir köşegen matris oluşturur

Row

Bir satır vektörü geri döndürür. Belirtilen satıra vektörü yazar

Col

Bir sütun vektörü geri döndürür. Belirtilen sütuna vektörü yazar

Copy

Matrisin/vektörün bir kopyasını geri döndürür

Concat

2 alt matrisi tek bir matriste birleştirir. 2 vektörü tek bir vektörde birleştirir.

Compare

Belirtilen hassasiyetle iki matrisin/vektörün elemanlarını karşılaştırır

CompareByDigits

Anlamlı basamak hassasiyetiyle iki matrisin/vektörün elemanlarını karşılaştırır

Flat

Matris elemanının iki yerine bir indeks aracılığıyla adreslenmesine olanak sağlar

Clip

Matrisin/vektörün elemanlarını belirli bir geçerli değerler aralığıyla sınırlar

Reshape

Verilerini değiştirmeden matrisin şeklini değiştirir

Resize

Belirtilen şekle ve büyüklüğe sahip yeni bir matris geri döndürür

SwapRows

Matristeki satırları değiştirir

SwapCols

Matristeki sütunları değiştirir

Split

Bir matrisi birden çok alt matrise böler

Hsplit

Bir matrisi yatay olarak birden çok alt matrise böler. axis=0 Split ile aynıdır

Vsplit

Bir matrisi dikey olarak birden çok alt matrise böler. axis=1 Split ile aynıdır

ArgSort

Matris veya vektörü dolaylı sıralar

Sort

Matris veya vektörü yerinde sıralar