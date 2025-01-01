- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Set
Belirtilen indekse göre vektör elemanının değerini ayarlar.
|
bool vector::Set(
Parametreler
index
[in] Değerin ayarlanması gereken elemanın indeksi.
value
[in] Değer.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
Set metodu, köşeli parantez kullanarak bir değer atamakla aynı şeyi yapar, yani: vektör[indeks]=değer. Bu metot, bu tür bir gösterimin kullanıldığı dillerden kod aktarımını kolaylaştırmak için eklenmiştir. Aşağıdaki örnekte, vektörü belirtilen indekse göre değerlerle doldurmak için her iki seçenek de gösterilmektedir.
Örnek:
|
void OnStart()