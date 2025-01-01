DokümantasyonBölümler
Belirtilen indekse göre vektör elemanının değerini ayarlar.

bool vector::Set(
  ulong   index,     // elemanın indeksi
  double  value      // değer
   );

Parametreler

index

[in]  Değerin ayarlanması gereken elemanın indeksi.

value

[in]  Değer.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.

Not

Set metodu, köşeli parantez kullanarak bir değer atamakla aynı şeyi yapar, yani: vektör[indeks]=değer. Bu metot, bu tür bir gösterimin kullanıldığı dillerden kod aktarımını kolaylaştırmak için eklenmiştir. Aşağıdaki örnekte, vektörü belirtilen indekse göre değerlerle doldurmak için her iki seçenek de gösterilmektedir.

Örnek:

void OnStart()
  {
//---
   vector v1(10VectorAssignValues);
   Print("v1 = "v1);
 
   vector v2(10VectorSetValues);
   Print("v2 = "v2);
  }
 /* Sonuç
  v1 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  v2 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  */
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Atama işlemi aracılığıyla bir vektörü bir sayının kuvvetleriyle doldur  |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void VectorAssignValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v[k]=value;
      value*=2;
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Set metodunu kullanarak bir vektörü bir sayının kuvvetleriyle doldur     |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void VectorSetValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v.Set(kvalue);
      value*=2;
     }
  }