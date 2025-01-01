Set

Belirtilen indekse göre vektör elemanının değerini ayarlar.

bool vector::Set(

ulong index,

double value

);

Parametreler

index

[in] Değerin ayarlanması gereken elemanın indeksi.

value

[in] Değer.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.

Not

Set metodu, köşeli parantez kullanarak bir değer atamakla aynı şeyi yapar, yani: vektör[indeks]=değer. Bu metot, bu tür bir gösterimin kullanıldığı dillerden kod aktarımını kolaylaştırmak için eklenmiştir. Aşağıdaki örnekte, vektörü belirtilen indekse göre değerlerle doldurmak için her iki seçenek de gösterilmektedir.

Örnek: