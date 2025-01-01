DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıManipülasyonlarFlat 

Flat

Matris elemanının iki yerine bir indeks aracılığıyla adreslenmesine olanak sağlar.

bool matrix::Flat(
  const ulong   index,     // 
  const double  value      // ayarlanacak değer
   );
 
double matrix::Flat(
  const ulong   index,     // 
   );
 

Parametreler

index

[in]  Flat indeksi.

value

[in]  Ayarlanacak değer.

Geri dönüş değeri

Belirtilen indekse karşılık gelen değer.

Not

mat(3,3) matrisi için erişim aşağıdaki gibi yazılabilir:  

  • okuma: x=mat.Flat(4), x=mat[1][1] ile eşdeğerdir  
  • yazma: mat.Flat(5, 42), mat[1][2]=42 ile eşdeğerdir

 

Örnek:

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
   ulong arg_max=matrix_a.ArgMax();
   Print("max_value=",matrix_a.Flat(arg_max));
   matrix_a.Flat(arg_max,0);
   arg_max=matrix_a.ArgMax();
   Print("max_value=",matrix_a.Flat(arg_max));
 
 
  /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  max_value=12.0
  max_value=11.0
  */