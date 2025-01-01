- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Flat
Matris elemanının iki yerine bir indeks aracılığıyla adreslenmesine olanak sağlar.
|
bool matrix::Flat(
Parametreler
index
[in] Flat indeksi.
value
[in] Ayarlanacak değer.
Geri dönüş değeri
Belirtilen indekse karşılık gelen değer.
Not
mat(3,3) matrisi için erişim aşağıdaki gibi yazılabilir:
- okuma: x=mat.Flat(4), x=mat[1][1] ile eşdeğerdir
- yazma: mat.Flat(5, 42), mat[1][2]=42 ile eşdeğerdir
Örnek:
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};