Flat

Matris elemanının iki yerine bir indeks aracılığıyla adreslenmesine olanak sağlar.

bool matrix::Flat(

const ulong index,

const double value

);



double matrix::Flat(

const ulong index,

);



Parametreler

index

[in] Flat indeksi.

value

[in] Ayarlanacak değer.

Geri dönüş değeri

Belirtilen indekse karşılık gelen değer.

Not

mat(3,3) matrisi için erişim aşağıdaki gibi yazılabilir:

okuma: x=mat.Flat(4), x=mat[1][1] ile eşdeğerdir

yazma: mat.Flat(5, 42), mat[1][2]=42 ile eşdeğerdir

Örnek: