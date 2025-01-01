DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıManipülasyonlarHasNan 

HasNan

Matris/vektördeki NaN değerlerinin sayısını geri döndürür.

ulong vector::HasNan();
 
ulong matrix::HasNan();

Geri dönüş değeri

NaN değerini içeren matris/vektör elemanlarının sayısı.

Not

NaN değerlerine sahip uygun eleman çiftini karşılaştırırken Compare ve CompareByDigits metotları bu elemanları eşit kabul ederken, kesirli sayıların olağan karşılaştırması durumunda NaN != NaN olur.

Örnek:

void OnStart(void)
  {
   double x=sqrt(-1);
 
   Print("single: ",x==x);
 
   vector<double> v1={x};
   vector<double> v2={x};
 
   Print("vector: "v1.Compare(v2,0)==0);
  }
 
/* Sonuç:
 
 single: false
 vector: true
*/

 

Ayrıca bakınız

MathClassify, Compare, CompareByDigits

 