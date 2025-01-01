- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
HasNan
Matris/vektördeki NaN değerlerinin sayısını geri döndürür.
|
ulong vector::HasNan();
Geri dönüş değeri
NaN değerini içeren matris/vektör elemanlarının sayısı.
Not
NaN değerlerine sahip uygun eleman çiftini karşılaştırırken Compare ve CompareByDigits metotları bu elemanları eşit kabul ederken, kesirli sayıların olağan karşılaştırması durumunda NaN != NaN olur.
Örnek:
|
void OnStart(void)
