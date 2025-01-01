HasNan

Matris/vektördeki NaN değerlerinin sayısını geri döndürür.

ulong vector::HasNan();



ulong matrix::HasNan();

Geri dönüş değeri

NaN değerini içeren matris/vektör elemanlarının sayısı.

Not

NaN değerlerine sahip uygun eleman çiftini karşılaştırırken Compare ve CompareByDigits metotları bu elemanları eşit kabul ederken, kesirli sayıların olağan karşılaştırması durumunda NaN != NaN olur.

Örnek:

void OnStart(void)

{

double x=sqrt(-1);



Print("single: ",x==x);



vector<double> v1={x};

vector<double> v2={x};



Print("vector: ", v1.Compare(v2,0)==0);

}



/* Sonuç:



single: false

vector: true

*/

Ayrıca bakınız

MathClassify, Compare, CompareByDigits