MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıÖzellikler
Özellik Metotları
Bu metotlar, matris özelliklerinin alınmasına olanak sağlar:
- Satır sayısı
- Sütun sayısı
- Norm
- Koşul sayısı
- Determinant
- Matris rankı
- İz
- Spektrum
Fonksiyon
Eylem
Matristeki satır sayısını geri döndürür
Matristeki sütun sayısını geri döndürür
Vektörün büyüklüğünü geri döndürür
Matrisin veya vektörün normunu geri döndürür
Matrisin koşul sayısını hesaplar
Tersinir kare matrisin determinantını hesaplar
Matrisin determinantının işaretini ve logaritmasını hesaplar
Gauss yöntemini kullanarak matris rankını geri döndürür
Matrisin köşegenlerinin toplamını geri döndürür
AT*A çarpımının özdeğerlerinin kümesi olarak, matrisin spektrumunu hesaplar