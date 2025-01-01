DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıÖzellikler 

Özellik Metotları

Bu metotlar, matris özelliklerinin alınmasına olanak sağlar:

  • Satır sayısı
  • Sütun sayısı
  • Norm
  • Koşul sayısı
  • Determinant
  • Matris rankı
  • İz
  • Spektrum

Fonksiyon

Eylem

Rows

Matristeki satır sayısını geri döndürür

Cols

Matristeki sütun sayısını geri döndürür

Size

Vektörün büyüklüğünü geri döndürür

Norm

Matrisin veya vektörün normunu geri döndürür

Cond

Matrisin koşul sayısını hesaplar

Det

Tersinir kare matrisin determinantını hesaplar

SLogDet

Matrisin determinantının işaretini ve logaritmasını hesaplar

Rank

Gauss yöntemini kullanarak matris rankını geri döndürür

Trace

Matrisin köşegenlerinin toplamını geri döndürür

Spectrum

AT*A çarpımının özdeğerlerinin kümesi olarak, matrisin spektrumunu hesaplar