CorrCoef
Pearson korelasyon katsayısını (lineer korelasyon katsayısı) hesaplar.
|
matrix matrix::CorrCoef(
Geri dönüş değeri
Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları.
Not
Korelasyon katsayısı [-1, 1] aralığındadır.
Kayan nokta yuvarlaması nedeniyle, ortaya çıkan dizi Hermisyen olmayabilir, köşegen elemanları 1 olmayabilir ve elemanlar abs(a)<=1 eşitsizliğini karşılamayabilir. Bu durumu iyileştirmek amacıyla, reel ve sanal kısımlar [-1, 1] aralığına kırpılır, ancak karmaşık durumlarda bu pek yardımcı olmaz.
MQL5'te iki vektörün korelasyon katsayısını hesaplamak için basit bir algoritma:
|
double VectorCorrelation(const vector& vector_x,const vector& vector_y)
MQL5 örneği:
|
vectorf vector_a={1,2,3,4,5};
Python örneği:
|
import numpy as np