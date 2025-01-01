MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıDönüşümler
Matris Dönüşümleri
Matris ayrışması aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
- Lineer denklem sistemlerini çözerken bir ara adım olarak.
- Matrisin tersini alırken.
- Determinantları hesaplarken.
- Matrisin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulurken.
- Matrislerin analitik fonksiyonlarını hesaplarken.
- En küçük kareler yöntemini kullanırken.
- Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünde.
Probleme bağlı olarak farklı matris ayrışması türleri kullanılır.
Fonksiyon
Eylem
Cholesky ayrışmasını hesaplar.
Kare matrisin özdeğerlerini ve sağ özvektörlerini hesaplar
Genel matrisin özdeğerlerini hesaplar
Alt üçgen matris ve üst üçgen matrisin çarpımı olarak, matrisin LU ayrışması
Yalnızca satır permütasyonlarıyla LU ayrışması olarak, kısmi pivotlu LUP ayrışması: PA=LU
Matrisin qr ayrışmasını hesaplar
Tekil değer ayrışması