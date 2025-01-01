DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıDönüşümler 

Matris Dönüşümleri

Matris ayrışması aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

  • Lineer denklem sistemlerini çözerken bir ara adım olarak.
  • Matrisin tersini alırken.
  • Determinantları hesaplarken.
  • Matrisin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulurken.
  • Matrislerin analitik fonksiyonlarını hesaplarken.
  • En küçük kareler yöntemini kullanırken.
  • Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünde.

Probleme bağlı olarak farklı matris ayrışması türleri kullanılır.

Fonksiyon

Eylem

Cholesky

Cholesky ayrışmasını hesaplar.

Eig

Kare matrisin özdeğerlerini ve sağ özvektörlerini hesaplar

EigVals

Genel matrisin özdeğerlerini hesaplar

LU

Alt üçgen matris ve üst üçgen matrisin çarpımı olarak, matrisin LU ayrışması

LUP

Yalnızca satır permütasyonlarıyla LU ayrışması olarak, kısmi pivotlu LUP ayrışması: PA=LU

QR

Matrisin qr ayrışmasını hesaplar

SVD

Tekil değer ayrışması