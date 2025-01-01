TriL

k'nıncı köşegenin üzerindeki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Alt üçgen matris.

matrix matrix::Tril(

const int ndiag=0

);

Parametreler

ndiag=0

[in] Üzerindeki elemanların sıfırlarla değiştirileceği köşegen. ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.

Geri dönüş değeri

İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris.

MQL5 örneği:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriL(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix_c

[[0,0,0]

[4,0,0]

[7,8,0]

[10,11,12]]

*/

Python örneği: