TriU
k'nıncı köşegenin altındaki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Üst üçgen matris.
matrix matrix::Triu(
Parametreler
ndiag=0
[in] Altındaki elemanların sıfırlarla değiştirileceği köşegen. ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.
MQL5 örneği:
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
Python örneği:
import numpy as np