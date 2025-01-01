DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıManipülasyonlarTriU 

TriU

k'nıncı köşegenin altındaki elemanların 0'a çevrildiği matrisin bir kopyasını geri döndürür. Üst üçgen matris.

matrix matrix::Triu(
  const int     ndiag=0      // köşegenin indeksi
   );

Parametreler

ndiag=0

[in]  Altındaki elemanların sıfırlarla değiştirileceği köşegen. ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.

 

MQL5 örneği:

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriU(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix b
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [0,8,9]
   [0,0,12]]
  */

Python örneği:

import numpy as np
 
a=np.triu([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
print(a)
 
[[ 1  2  3]
 [ 4  5  6]
 [ 0  8  9]
 [ 0  0 12]]

 