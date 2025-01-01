Power
Kare matrisi bir tam sayı kuvvete yükseltir.
|
matrix matrix::Power(
Parametreler
power
[in] Üs herhangi bir tam sayı olabilir: pozitif, negatif veya sıfır.
Geri dönüş değeri
Matris.
Not
Ortaya çıkan matris, orijinal matris ile aynı büyüklüğe sahiptir. 0 kuvvetine yükseltildiğinde, birim matris geri döndürülür. n pozitif kuvveti, orijinal matrisin kendisiyle n kez çarpıldığı anlamına gelir. -n negatif kuvveti ise orijinal matrisin önce ters çevrildiği ve ardından bu ters matrisin kendisiyle n kez çarpıldığı anlamına gelir.
MQL5'te bir matrisi bir güce yükseltmek için basit bir algoritma:
|
bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)
MQL5 örneği:
|
matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};
Python örneği:
|
import numpy as np