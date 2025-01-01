Power

Kare matrisi bir tam sayı kuvvete yükseltir.

matrix matrix::Power(

const int power

);

Parametreler

power

[in] Üs herhangi bir tam sayı olabilir: pozitif, negatif veya sıfır.

Geri dönüş değeri

Matris.

Not

Ortaya çıkan matris, orijinal matris ile aynı büyüklüğe sahiptir. 0 kuvvetine yükseltildiğinde, birim matris geri döndürülür. n pozitif kuvveti, orijinal matrisin kendisiyle n kez çarpıldığı anlamına gelir. -n negatif kuvveti ise orijinal matrisin önce ters çevrildiği ve ardından bu ters matrisin kendisiyle n kez çarpıldığı anlamına gelir.

MQL5'te bir matrisi bir güce yükseltmek için basit bir algoritma:

bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)

{

//--- matris kare matris olmalıdır

if(a.Rows()!=a.Cols())

return(false);

//--- elde edilen matrisin büyüklüğü tam olarak aynıdır

ulong rows=a.Rows();

ulong cols=a.Cols();

matrix result(rows,cols);

//--- sıfıra yükseltildiğinde, birim matris geri döndürülür

if(power==0)

result.Identity();

else

{

//--- negatif üs için önce matrisi ters çevir

if(power<0)

{

matrix inverted=a.Inv();

result=inverted;

for(int i=-1; i>power; i--)

result=result.MatMul(inverted);

}

else

{

result=a;

for(int i=1; i<power; i++)

result=result.MatMul(a);

}

}

//---

c=result;

return(true);

}

MQL5 örneği:

matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};

Print("i:

", i);



Print("i.Power(3):

", i.Power(3));



Print("i.Power(0):

", i.Power(0));



Print("i.Power(-3):

", i.Power(-3));



/*

i:

[[0,1]

[-1,0]]



i.Power(3):

[[0,-1]

[1,0]]



i.Power(0):

[[1,0]

[0,1]]



i.Power(-3):

[[0, -1]

[1,0]]

*/

Python örneği: