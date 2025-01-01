- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Aktivasyon fonksiyonu türevinin değerlerini hesaplar ve onları aktarılan vektöre/matrise yazar
|
bool vector::Derivative(
Parametreler
vect_out/matrix_out
[out] Aktivasyon fonksiyonu türevinin hesaplanan değerlerinin yazılacağı vektör veya matris.
activation
[in] ENUM_ACTIVATION_FUNCTION numaralandırmasından aktivasyon fonksiyonu türü.
axis
[in] ENUM_MATRIX_AXIS numaralandırmasından değer (AXIS_HORZ - yatay eksen, AXIS_VERT - dikey eksen).
...
[in] Buradaki ek parametreler, aktivasyon fonksiyonlarının ek parametreleriyle aynıdır. Yalnızca bazı aktivasyon fonksiyonları ek parametreler kabul eder. Hiçbir parametre belirtilmezse, varsayılan değerler kullanılır.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
Fonksiyon türevleri, hata geri yayılımı sürecinde öğrenme sırasında alınan hataya dayalı olarak model parametrelerinin verimli bir şekilde güncellenmesine olanak sağlar.