DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıMakine ÖğrenimiDerivative 

Derivative

Aktivasyon fonksiyonu türevinin değerlerini hesaplar ve onları aktarılan vektöre/matrise yazar

bool vector::Derivative(
  vector&                   vect_out,      // değerlerin yazılacağı vektör
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // aktivasyon fonksiyonu türü
   ...                                     // ek parametreler
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // değerlerin yazılacağı matris
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // aktivasyon fonksiyonu türü
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // değerlerin yazılacağı matris
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // aktivasyon fonksiyonu türü
  ENUM_MATRIX_AXIS          axis,          // eksen
   ...                                     // ek parametreler
   );

Parametreler

vect_out/matrix_out

 [out]  Aktivasyon fonksiyonu türevinin hesaplanan değerlerinin yazılacağı vektör veya matris.

activation

[in] ENUM_ACTIVATION_FUNCTION numaralandırmasından aktivasyon fonksiyonu türü.

axis

[in] ENUM_MATRIX_AXIS numaralandırmasından değer (AXIS_HORZ - yatay eksen, AXIS_VERT - dikey eksen).

...

[in]  Buradaki ek parametreler, aktivasyon fonksiyonlarının ek parametreleriyle aynıdır. Yalnızca bazı aktivasyon fonksiyonları ek parametreler kabul eder. Hiçbir parametre belirtilmezse, varsayılan değerler kullanılır.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.

Not

Fonksiyon türevleri, hata geri yayılımı sürecinde öğrenme sırasında alınan hataya dayalı olarak model parametrelerinin verimli bir şekilde güncellenmesine olanak sağlar.