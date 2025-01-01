- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayFromFP8
uchar türündeki bir diziyi istenilen formatta float veya double türünde bir diziye kopyalar.
|
bool ArrayFromFP8(
Double türü için aşırı yükleme
|
bool ArrayFromFP8(
Parametreler
dst_array[]
[out] float veya double türünde alıcı dizi.
src_array[]
[in] uchar türünde kaynak dizi.
fmt
[in] ENUM_FLOAT8_FORMAT numaralandırmasından kopyalama formatı.
Geri dönüş değeri
Başarılı ise true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
Tüm FP8 format türleri ENUM_FLOAT8_FORMAT numaralandırmasında tanımlanır ve MQL5'te yalnızca ONNX modelleriyle yapılan çalışmalar için kullanılır.
OnnxRun fonksiyonunun yürütülmesinden elde edilen çıktı parametreleri ENUM_FLOAT8_FORMAT numaralandırmasından FP8 türündeyse, sonucu float veya double türünde dizilere dönüştürmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
FP8 (8-bit floating point), ondalıklı sayıları temsil etmek için kullanılan veri türlerinden biridir. FP8'de her sayı 8 veri biti ile temsil edilir ve tipik olarak üç bileşene ayrılır: işaret, üs ve mantis. Bu format, doğruluk ve depolama verimliliği arasında bir denge sunarak bellek ve hesaplama verimliliği gerektiren uygulamalar için ideal hale gelir.
FP8, kompakt sayı temsili kullanarak bellek gereksinimlerini azaltır ve hesaplamaları hızlandırır. Buna ek olarak, FP8 aritmetik hesaplamalar ve sinyal işleme gibi düşük seviyeli işlemleri uygulamak için de faydalı olabilir.
Örnek: makaleden fonksiyon - ONNX modelleriyle float16 ve float8 formatlarında çalışma
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca bakınız