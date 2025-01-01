DokümantasyonBölümler
ArgSort

Matris veya vektörü dolaylı sıralar.

vector vector::Sort(
  func_name  compare_func=NULL // karşılaştırma fonksiyonu
  T          context             // özel sıralama fonksiyonu için parametre
   );
 
matrix matrix::Sort(
  func_name  compare_func=NULL   // karşılaştırma fonksiyonu
  T          context             // özel sıralama fonksiyonu için parametre
   );
 
matrix matrix::Sort(
  const int  axis,               // sıralama için eksen
  func_name  compare_func=NULL   // karşılaştırma fonksiyonu
  T          context             // özel sıralama fonksiyonu için parametre
   );

Parametreler

axis

[in]  Sıralamanın gerçekleştirileceği eksen: 0 yatay, 1 dikey.

func_name

[in]  Karşılaştırıcı. ENUM_SORT_MODE numaralandırma değerlerinden birini veya kendi karşılaştırma fonksiyonunuzu belirtebilirsiniz. Herhangi bir fonksiyon belirtilmezse, artan sıralama kullanılır.
 
Özel karşılaştırma fonksiyonu şu iki türde olabilir:

  • int comparator(T x1,T x2)
  • int comparator(T x1,T x2,TContext context)

Burada T, matris veya vektörün türüdür, TContex ise Sort metoduna ek bir parametre olarak iletilen context değişkeninin türüdür.

context

[in] Özel sıralama fonksiyonuna iletilebilen isteğe bağlı ek parametre.

Geri dönüş değeri

Sıralanmış elemanların indekslerini içeren vektör veya matris. Örneğin, [4,2,0,1,3] sonucu, sıfır konumunda indeksi 4 olan elemanın, birinci konumda indeksi 2 olan elemanın, ... olması gerektiğini ifade eder.