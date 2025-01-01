DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı 

İstatistik Metotları

Matrislerin ve vektörlerin tanımlayıcı istatistiklerini hesaplama metotları.

Fonksiyon

Eylem

ArgMax

Maksimum değerin indeksini geri döndürür

ArgMin

Minimum değerin indeksini geri döndürür

Max

Matristeki/vektördeki maksimum değeri geri döndürür

Min

Matristeki/vektördeki minimum değeri geri döndürür

Ptp

Matrisin/vektörün veya belirtilen matris ekseninin değer aralığını geri döndürür

Sum

Belirtilen eksen(ler) boyunca da gerçekleştirilebilen matris/vektör elemanlarının toplamını geri döndürür

Prod

Belirtilen eksen boyunca da gerçekleştirilebilen matris/vektör elemanlarının çarpımını geri döndürür

CumSum

Belirtilen eksen boyunca olanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif toplamını geri döndürür

CumProd

Belirtilen eksen boyunca olanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif çarpımını geri döndürür

Percentile

Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen yüzdelik dilimini geri döndürür

Quantile

Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen dağılım dilimini geri döndürür

Median

Matris/vektör elemanlarının medyanını hesaplar

Mean

Elemanların aritmetik ortalamasını hesaplar

Average

Matris/vektör değerlerinin ağırlıklı ortalamasını hesaplar

Std

Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların standart sapmasını geri döndürür

Var

Matris/vektör elemanlarının varyansını hesaplar

LinearRegression

Hesaplanan lineer regresyon değerleriyle bir vektör/matris hesaplar
