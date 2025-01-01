İstatistik Metotları
Matrislerin ve vektörlerin tanımlayıcı istatistiklerini hesaplama metotları.
Fonksiyon
Eylem
Maksimum değerin indeksini geri döndürür
Minimum değerin indeksini geri döndürür
Matristeki/vektördeki maksimum değeri geri döndürür
Matristeki/vektördeki minimum değeri geri döndürür
Matrisin/vektörün veya belirtilen matris ekseninin değer aralığını geri döndürür
Belirtilen eksen(ler) boyunca da gerçekleştirilebilen matris/vektör elemanlarının toplamını geri döndürür
Belirtilen eksen boyunca da gerçekleştirilebilen matris/vektör elemanlarının çarpımını geri döndürür
Belirtilen eksen boyunca olanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif toplamını geri döndürür
Belirtilen eksen boyunca olanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif çarpımını geri döndürür
Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen yüzdelik dilimini geri döndürür
Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen dağılım dilimini geri döndürür
Matris/vektör elemanlarının medyanını hesaplar
Elemanların aritmetik ortalamasını hesaplar
Matris/vektör değerlerinin ağırlıklı ortalamasını hesaplar
Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların standart sapmasını geri döndürür
Matris/vektör elemanlarının varyansını hesaplar
Hesaplanan lineer regresyon değerleriyle bir vektör/matris hesaplar