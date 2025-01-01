Assign
Otomatik dönüştürmeyle matrisi, vektörü veya diziyi kopyalar.
bool matrix::Assign(
Parametreler
m, v veya array
[in] Kopyalanacak matris, vektör veya dizi.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
Copy'den farklı olarak, Assign metodu dizilerin kopyalanmasına da olanak sağlar. Bu durumda, otomatik dönüştürme gerçekleşir, böylece ortaya çıkan matris veya vektör kopyalanan dizinin büyüklüğüne göre ayarlanır.
Örnek:
//--- matrisler kopyala
