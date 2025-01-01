Spectrum
AT*A çarpımının özdeğerlerinin kümesi olarak, matrisin spektrumunu hesaplar.
vector matrix::Spectrum()
Geri dönüş değeri
Örnek:
double MatrixCondSpectral(matrix& a)
{
double norm=0.0;
vector v=a.Spectrum();
if(v.Size()>0)
{
double max_norm=v[0];
double min_norm=v[0];
for(ulong i=1; i<v.Size(); i++)
{
double real=MathAbs(v[i]);
if(max_norm<real)
max_norm=real;
if(min_norm>real)
min_norm=real;
}
max_norm=MathSqrt(max_norm);
min_norm=MathSqrt(min_norm);
if(min_norm>0.0)
norm=max_norm/min_norm;
}
return(norm);
}