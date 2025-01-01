Tri
Bir statik fonksiyondur. İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur ve geri döndürür.
|
static matrix matrix::Tri(
Parametreler
rows
[in] Satır sayısı.
cols
[in] Sütun sayısı.
ndiag=0
[in] Köşegenin indeksi: ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.
Geri dönüş değeri
İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris.
MQL5 örneği:
|
matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
Örnek:
|
np.tri(3, 5, 2, dtype=int)