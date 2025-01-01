Tri

Bir statik fonksiyondur. İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur ve geri döndürür.

static matrix matrix::Tri(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Parametreler

rows

[in] Satır sayısı.

cols

[in] Sütun sayısı.

ndiag=0

[in] Köşegenin indeksi: ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.

Geri dönüş değeri

İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris.

MQL5 örneği:

matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);

Print("Tri(3,4,1)

",matrix_a);

matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);

Print("Tri(4,3,-1)

",matrix_a);



/*

Tri(3,4,1)

[[1,1,0,0]

[1,1,1,0]

[1,1,1,1]]

Tri(4,3,-1)

[[0,0,0]

[1,0,0]

[1,1,0]

[1,1,1]]

*/

Örnek: