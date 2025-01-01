Norm
Matrisin veya vektörün normunu geri döndürür.
|
double vector::Norm(
Parametreler
norm
[in] Norm türü.
Geri dönüş değeri
Matris veya vektör normu.
Not
- VECTOR_NORM_INF, vektör elemanları arasındaki maksimum mutlak değerdir.
- VECTOR_NORM_MINUS_INF, vektörün minimum mutlak değeridir.
- VECTOR_NORM_P, vektörün p-normudur. norm_p=0, sıfır olmayan vektör elemanlarının sayısıdır. norm_p=1, vektör elemanlarının mutlak değerlerinin toplamıdır. norm_p=2, vektör elemanlarının karelerinin toplamının kareköküdür. p sayısı negatif olabilir.
- MATRIX_NORM_FROBENIUS, matris elemanlarının karelerinin toplamının kareköküdür. Frobenius normu ve vektör 2-normu tutarlıdır.
- MATRIX_NORM_SPECTRAL, matris spektrumunun maksimum değeridir.
- MATRIX_NORM_NUCLEAR, matrisin tekil değerlerinin toplamıdır.
- MATRIX_NORM_INF, matrisin dikey vektörleri arasında maksimum vektör 1-normudur. Matris inf-normu ve vektör inf-normu tutarlıdır.
- MATRIX_NORM_MINUS_INF, matrisin dikey vektörleri arasında minimum vektör 1-normudur.
- MATRIX_NORM_P1, matrisin yatay vektörleri arasında maksimum vektör 1-normudur.
- MATRIX_NORM_MINUS_P1, matrisin yatay vektörleri arasında minimum vektör 1-normudur.
- MATRIX_NORM_P2, matrisin maksimum tekil değeridir.
- MATRIX_NORM_MINUS_P2, matrisin minimum tekil değeridir.
MQL5'te bir vektörün p-normunu hesaplamak için basit bir algoritma:
|
double VectorNormP(const vector& v,int norm_value)
MQL5 örneği:
|
matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}};
Python örneği:
|
import numpy as np