Norm

Matrisin veya vektörün normunu geri döndürür.

double vector::Norm(

const ENUM_VECTOR_NORM norm,

const int norm_p=2

);



double matrix::Norm(

const ENUM_MATRIX_NORM norm

);



Parametreler

norm

[in] Norm türü.

Geri dönüş değeri

Matris veya vektör normu.

Not

VECTOR_NORM_INF, vektör elemanları arasındaki maksimum mutlak değerdir.

VECTOR_NORM_MINUS_INF, vektörün minimum mutlak değeridir.

VECTOR_NORM_P, vektörün p-normudur. norm_p=0, sıfır olmayan vektör elemanlarının sayısıdır. norm_p=1, vektör elemanlarının mutlak değerlerinin toplamıdır. norm_p=2, vektör elemanlarının karelerinin toplamının kareköküdür. p sayısı negatif olabilir.

MATRIX_NORM_FROBENIUS, matris elemanlarının karelerinin toplamının kareköküdür. Frobenius normu ve vektör 2-normu tutarlıdır.

MATRIX_NORM_SPECTRAL, matris spektrumunun maksimum değeridir.

MATRIX_NORM_NUCLEAR, matrisin tekil değerlerinin toplamıdır.

MATRIX_NORM_INF, matrisin dikey vektörleri arasında maksimum vektör 1-normudur. Matris inf-normu ve vektör inf-normu tutarlıdır.

MATRIX_NORM_MINUS_INF, matrisin dikey vektörleri arasında minimum vektör 1-normudur.

MATRIX_NORM_P1, matrisin yatay vektörleri arasında maksimum vektör 1-normudur.

MATRIX_NORM_MINUS_P1, matrisin yatay vektörleri arasında minimum vektör 1-normudur.

MATRIX_NORM_P2, matrisin maksimum tekil değeridir.

MATRIX_NORM_MINUS_P2, matrisin minimum tekil değeridir.

MQL5'te bir vektörün p-normunu hesaplamak için basit bir algoritma:

double VectorNormP(const vector& v,int norm_value)

{

ulong i;

double norm=0.0;

//---

switch(norm_value)

{

case 0 :

for(i=0; i<v.Size(); i++)

if(v[i]!=0)

norm+=1.0;

break;

case 1 :

for(i=0; i<v.Size(); i++)

norm+=MathAbs(v[i]);

break;

case 2 :

for(i=0; i<v.Size(); i++)

norm+=v[i]*v[i];

norm=MathSqrt(norm);

break;

default :

for(i=0; i<v.Size(); i++)

norm+=MathPow(MathAbs(v[i]),norm_value);

norm=MathPow(norm,1.0/norm_value);

}

//---

return(norm);

}

MQL5 örneği:

matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}};

a=a-4;

Print("matrix a

", a);

a.Reshape(3, 3);

matrix b=a;

Print("matrix b

", b);

Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS));

Print("b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=", b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS));

Print("b.Norm(MATRIX_NORM_INF)", b.Norm(MATRIX_NORM_INF));

Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF));

Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)", b.Norm(MATRIX_NORM_P1));

Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1));

Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_P2));

Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2));



/*

matrix a

[[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]]

matrix b

[[-4,-3,-2]

[-1,0,1]

[2,3,4]]

b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=7.745966692414834

b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=7.745966692414834

b.Norm(MATRIX_NORM_INF)9.0

b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)2.0

b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)7.0

b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=6.0

b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=7.348469228349533

b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=1.857033188519056e-16

*/

Python örneği: