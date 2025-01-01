Det

Tersinir kare matrisin determinantını hesaplar.

double matrix::Det()

Geri dönüş değeri

Matrisin determinantı.

Not

2. ve 3. mertebeden matris determinantları Sarrus kuralına göre hesaplanır. d2=a11*a22-a12*a21; d3=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a11*a23*a32-a12*a21*a33.

Determinant, Gauss yöntemi kullanılarak matrisin üst üçgen formuna indirgenmesiyle hesaplanır. Üst üçgen matrisin determinantı, ana köşegen elemanların çarpımına eşittir.

Matrisin en az bir satırı veya sütunu sıfırsa, determinantı sıfırdır.

Matrisin iki veya daha fazla satırı veya sütunu lineer bağımlıysa, yine determinantı sıfırdır.

Matrisin determinantı, özdeğerlerinin çarpımına eşittir.

MQL5 örneği:

matrix m={{1,2},{3,4}};

double det=m.Det();

Print("matrix m

",m);

Print("det(m)=",det);

/*

matrix m

[[1,2]

[3,4]]

det(m)=-2.0

*/

Python örneği: